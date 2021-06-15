Erdoğan, NATO Zirvesi'nde görüştüğü liderlere 'Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi' kitabını verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nde 'Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi' kitabını bir araya geldiği ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e verdi.

NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamındaki temaslarında devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile yaptığı baş başa görüşme sırasında 'Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi' kitabının masada bulunması da dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İngilizce hazırlanan 'Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi' kitabı, "YPG/PKK", "FETÖ" ile "DEAŞ" olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Kitapta Türkiye'nin müttefiklerinden beklentisi, "Egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterilmesi, YPG/PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil bütün terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelede somut bir biçimde yanında durulması" olarak ifade ediliyor.

'FETÖ dünyaya tehdit'

FETÖ'nün 'tehlikeli bir örgüt' olduğunun anlatıldığı bölümde, 'Ergenekon, Balyoz davaları' ile 'dinleme, şantaj ve tehdit faaliyetlerinden' örnek aktarılıyor.

Kitapta Fethullah Gülen'in ABD'den iadesinin uluslararası hukuk açısından gerekli olduğunun da altı çiziliyor.

IŞİD'in saldırılarından en fazla zarar gören ülkenin Türkiye olduğu belirtilen kitapta, "Türkiye'nin, sınırları içinde ve dışında gerçekleştirdiği etkin mücadele ile bu terör örgütünün belini nasıl kırdığı" anlatılıyor.