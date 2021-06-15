Saldırıya uğrayan Didim Belediye Başkanı: Özışıklar'ın da içinde olduğu Didim'de uğraştığımız bir çete vardı

CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kendisine yönelik yapılan beyzbol sopalı saldırının gazeteci Süleyman ve Hadi Özışık kardeşlerin de içinde olduğu bir çete tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Atabay, "Özışıklar’ın da içinde olduğu Didim’de uğraştığımız bir çete vardı. Ruhsatsız, zorbalıkla iş yapmaya alışmışlar" dedi.

Didim'de bir restoranda 4 kişinin beyzbol sopalı saldırısında darp edilen CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, saldırının gazeteci Süleyman ve Hadi Özışık kardeşlerin de içinde olduğu bir çete tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Atabay, "Özışıklar’ın içinde Didim’de uğraştığımız bir çete vardı. Ruhsatsız, zorbalıkla iş yapmaya alışmışlar. Bizden önce sürekli bu şekilde yapıyorlar" dedi.

Tele 1'in aktardığına göre Atabay'ın açıklamaları şöyle:

“Dün gece yemek yedik bir yerde. Arkadaşlarımızla birlikte restaurantaydık. Arkam dönüktü. 5-6 kişi bana saldırdı. Didim’de bir otel var. Binaya ruhsat vermeyeceğimizi söyledik. Onlar da mahkemeye giderek yürütmeyi durdurmaya çalıştı. Ama mahkeme binanın otel olmayacağına karar verdi. Biz oteli mühürledik. Akşam da saldırıya uğradık.

Özışıklar’ın içinde Didim’de uğraştığımız bir çete vardı. Ruhsatsız, zorbalıkla iş yapmaya alışmışlar. Bizden önce sürekli bu şekilde yapıyorlar. Basın güçlerini kullanarak yandaş kanallarla bizi hedef alıyorlardı. Biz çetelere izin vermeyeceğiz. Vücudumun bazı yerlerinde darp izi var. Gözüme darbe aldım. Bana saldıran 5 kişiden sadece biri yakalandı. Diğerleri de aranıyor.”

Ne olmuştu?

D-Marin Didim Marina da bulunan Key-f Restaurant & Cafe'de şahsi avukatı ile akşam yemeğinde buluşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yemek sonrası kahve içtiği sırada yaşlı bir kişinin restorana girmesin hemen ardından 4 kişinin saldırısına uğradı. Ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren 4 kişi bir anda Belediye Başkanı Atabay ve avukatına saldırdı. Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı kanlar içinde kalırken, saldırganlar garsonların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayın duyulmasının ardından olay yerine emniyet güçleri sevk edilirken, Belediye başkan yardımcıları ile çok sayıda belediye personeli olay yerine geldi. Başkan Atabay ve şahsı avukatı sağlık kontrolü ve darp raporu için ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Başkan Atabay ve avukatının Didim’deki sağlık kontrolünün ardından kendi imkanlarıyla ADÜ Tıp fakültesine kontrol amaçlı gittikleri öğrenildi. İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen emniyet güçleri şüphelilerden birini yakalayarak göz altına alırken, diğer şüphelilerin yakalanması için araştırmalarını sürdürüyor.