National Interest: SSCB, ABD'nin hipersonik SR-71 Blackbird keşif uçaklarını geliştirmesine istemeden katkıda bulundu

ABD merkezli National Interest dergisinin yazarı Trevor Filseth, U-2 Dragon Lady hariç hiçbir uçağın Soğuk Savaş dönemini SR-71 Blackbird keşif uçağı kadar anımsatmadığına kaydederek ABD'nin bu görkemli uçağı tek başına ürettiğini iddia edemeyeceğini, zira SSCB'nin istemeden de olsa bu uçağın geliştirilmesinde önemli bir partner olduğunu ifade etti.

SR-71 Blackbird geliştirilirken genel olarak alüminyumdan üretilen Lockheed A-12 uçağının referans alındığını belirten Filseth, "Aerodinamik yapısı, uçağın saatte iki bin milden daha yüksek hızda uçmasını sağlıyordu. Ancak alüminyum, bu hız seviyelerinde kaçınılmaz olan yüksek sıcaklığa dayanamıyordu ve ABD'li geliştiriciler titanyumla testlere başladı" dedi.

O dönemde ABD'de titanyum rezervlerinin yetersiz olduğunu ve SSCB'nin bu maddeyi aktif şekilde ihraç ettiğini yazan Filseth, Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) paravan kuruluşları ve üçüncü dünya ülkelerini aracı olarak kullanarak bu metalin gizli olarak satın alınmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdiğini anlattı.

Filseth, "Eğer SSCB ihraç ettiği titanyumun ABD uçaklarının imalatı için kullanıldığını bilseydi, elbette onu satmazdı. Eğer ABD ithalat amacını belirtmeseydi bile Moskova, Washington'un bu kadar fazla miktarda metale aniden ilgi göstermesinden rahatsızlık duyardı" ifadelerini kullandı.

İlk uçuşunu Aralık 1964'te gerçekleştiren SR-71 Blackbird, 1998 yılından ıskartaya çıkarıldı. ABD, bu uçaktan toplam 32 adet üretmişti.