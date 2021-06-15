Kanal İstanbul Projesi'nde İBB ile inşaat firması arasında 'kaçak şantiye' krizi

Kanal İstanbul Projesi kapsamında yapılacak ilk köprünün 26 Haziran günü gerçekleştirilecek temel atma töreni öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile şantiye yetkilileri arasında gerginlik yaşandı.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin aktardığına göre, İSKİ'nin yetki alanındaki araziye usulsüz şekilde şantiye kuruldu. İBB ekipleri, perşembe günü durumu tespit edince kaçak şantiyeyi kaldırmak için çalışmalara başladı. Pazar günü sabaha karşı İBB ekipleri, İSKİ'nin yetki alanına izinsiz olarak kurulan konteynerleri kaldırdı.

Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Şantiye alanı, İSKİ arazisinin 300 metre kadar ilerisinde hazineye ait başka bir alana taşındı. İnşaat için İSKİ'nin yolunun kullanılması gerektiği için de Sazlıdere Barajı'ndan Küçükçekmece Gölü'ne bağlanan kanal üzerinde İSKİ kapılarından geçmeye gerek bırakmayacak bir noktada şantiye alanına geçiş sağlayacak bir yol yapımına başlandı. Bunun için riskli bir şekilde derenin üzeri kapatıldı. Şantiye alanına giriş sağlayan İSKİ'ye ait 3 kapıda da güvenlik güçlerinin olağanüstü güvenlik önlemi alması dikkat çekti.

4 Haziran günü şantiye alanında incelemelerde bulunan CHP Milletvekili Gökan Zeybek, izlenimlerini şöyle anlattı:

"Sazlıdere Barajı ve koruma kuşağının hemen dışındaki alan. Gittiğimizde jandarma güvenlik önlemi almıştı. İstanbul Valiliği kararı ile 3-4 günlük güvenlik koruma talep edildiğini öğrendik. Rönesans İnşaat'ın ekipleri şantiye için çalışma yapıyor. Turan Aydoğan ile birlikte gittik, yetkililerden bilgi almak istedik. Proje görmek istedik. Bir yetkili ile görüşemedik. Bir yetki tartışması olmuş. 15-20 konteyner dışarıya çıkarıldı yeni bir şantiye kuruldu. Avrupa yakasının en önemli su havzalarından biri olan Sazlıdere'yi ortadan kaldıracak girişimlerden biriydi. Dereyi kapatıp yüksek tonajlı araçlar için yol çalışması yapıldığını da gördük. Yüksek yağış anında derenin önündeki set, göl vazifesi yaparak çevredeki arazilerin sular altında kalmasına yol açabilir.”

Zeybek, projeye de tepki göstererek “Temel atılıyorum dedikleri Nakkaş-Başakşehir arasına yapılan Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı yolunun Sazlıdere'nin üzerinden geçecek viyadüğünü yapıyorlar. Kanal çalışması değil. 8 milyar 290 milyon TL tutarında kamu-özel yatırım işbirliği ile yapılan bu proje Rönesans İnşaat'a verilmişti. Uluslararası piyasadan kredi bulamadığı için Karayolları Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğu anlaşma yetersiz görüldü ve Türkiye tarihinde ilk kez bir ihale için bir firma için TBMM'de özel yasa çıkarıldı. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı üzerinden hazine garantisine dahil edildi” dedi.