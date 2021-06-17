Didim Belediye Başkanı Atabay’a saldırıda 3 tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve şahsi avukatına kimliği belirsiz kişiler tarafından beyzbol sopalı saldırı gerçekleştiren 6 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Marinadaki bir restoranda Atabay ve avukatına sopayla saldırdıkları iddiasıyla yakalanan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Atabay'a destek veren bir grup da adliyeye getirilen zanlılara tepki gösterdi.

Öte yandan, işletme ruhsatı olmadığı için otelinin belediye tarafından mühürlenmesi üzerine saldırıya azmettirdiği iddiasıyla aranan A.O. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdi. A.O, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Savcılıktaki sorguları tamamlanan zanlılardan A.S. ve B.D. salıverildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.O'nun oğlu İ.O. ve kardeşi M.O. ile Y.C.B. tutuklandı.

Ne olmuştu?

Didim Marina'da 14 Haziran gecesi bir restorana sopalarla gelen grup, Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'a saldırmış, zanlılar garsonların müdahalesiyle olay yerinden uzaklaşmıştı.

Vücudunda darp izi bulunduğu belirtilen Atabay ve Bulut sağlık kontrolü için hastaneye götürülmüş, 6 şüpheli yakalanmıştı. Atabay, saldırının ruhsatsız olduğu için bir otelin mühürlenmesinden kaynaklandığını savunmuştu.