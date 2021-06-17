Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecini anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aşılamanın da etkisiyle eylül ayından itibaren tüm kademelerde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi sebebiyle Türkiye'de eğitim öğretim yılının zor geçtiğini belirterek, "Hijyen koşullarını sağlayarak aşının bize kattığı güçle yeni eğitim öğretim yılına (Eylül) tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitimle başlamak istiyoruz" dedi ve sürecin nasıl olacağını anlattı.

Açılacak yaz okullarıyla okul öncesi eğitimden faydalanamamış öğrencilere 'eşit şartlarda eğitim' imkanı vereceklerini belirten Bakan Selçuk, "2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkânları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek" diye konuştu.

Sabah'tan Burak Çelik'e konuşan Bakan Selçuk şunları söyledi:

Okula giden çocuklarımızın ailelerindeki vaka artışı, toplumdaki genel artışa oranla yüzde 20 daha düşük. Okullarımız güvenli yerler, çünkü sürekli kontrol var. Bu gelişmeler ışığında tamamen normale dönmek belki mümkün olmasa da hijyen koşullarını sağlayarak aşının bize kattığı güçle yeni eğitim öğretim yılına (Eylül) tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitimle başlamak istiyoruz.

Maske takma zorunluluğu

"Maske takma zorunluluğu konusu uzmanların vereceği bir karar. Elbette hepimiz maskesiz günlerimize geri dönmeyi çok isteriz. Ama bunun için riskin kalmadığını bilmeye ihtiyacımız var. Bu noktada da Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz."

"Okul öncesinde yaz okulları açılacak"

Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkânları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.

"Bu sene biraz zor geçti farkındayım"