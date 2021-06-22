Yeni Akit yazarı Dilipak: Mutasyona uğrama sırası insanlarda

Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, Kıyamet Saati başlıklı yazısında teknoloji alanında gelişme yapanları 'Global Çete' olarak yorumladı.

Dilipak "Eğer bu Global çete başarılı olacak olursa, bugünkü kavramlar ve kurumları unutun. Din ve ahlak yok. Laiklik, Demokrasi, Cumhuriyet, Türkçülük, Kürtçülük, Arabçılık, Şiilik, Sünnilik, Atatürkçülük, Liberalizm, solcu, kapitalist, faşist, sosyalist olmak da yok. Mülkiyet de yok. Suç ve ceza, yargı da dijitalize edilecek. Suç varsa ceza anında gerçekleşecek. Zaten öyle 'suç işleme özgürlüğü', imkanı filan da olmayacak" görüşünü dile getirdi.

MRNA’nın mucidi Ingmar Malte Hoerr'in, 'mRNA sayesinde insan bedeni programlanabilir' dediğini aktaran Dilipak, 'Tamam işte artık mutasyona uğrama sırası insanlarda' diye yazdı.

Time dergisinin kapağına 2030 - 2045 olacakları taşıdığını belirten Dilipak, “Bizim ufkumuz 2023 stratejik planında gizli.. Bugünden sağlık, gıda, teknoloji, şehircilik, eğitim vizyonumuz belli. Global Reset, yeni normal dönem!” dedi.

Dilipak, "Düne kadar derialtına Chip’i konuşuyorduk, bugün damara zerk edilen, kalbe, mideye, karaciğere, beyne takılan chiplerden söz etmeye başladılar ve bu konuda adeta kendi aralarında yarışıyorlar" ifadesini kullandı.

Covid-19 pandemisini 'dünyanın basamaklarına ilk adım' olarak ifade eden Dilipak, "Nasıl bir dünya ama! CoVID ile bu dünyanın basamaklarına ilk adımı atıyor olabilir miyiz! Ha! Bir son dakika haberi: mRNA’nın mucidi Ingmar Malte HOERR, “mRNA sayesinde insan bedeni programlanabilir” demiş. Tamam işte artık mutasyona uğrama sırası insanlarda. Korkulan gerçekleşirse, bu işe sebeb olanların, bu dünyada da ahirette de vay hallerine! O zaman DSÖ gelsin kurtarsın onları!? Cehenneme hoş geldiniz(!). Şeytan size cennet vaad etti ama o yalan söyledi. O zaman şimdi olacaklara hazır olun" diye yazdı.