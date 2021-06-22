Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Boynukalın: Ezandan rahatsız olan haydi Yunanistan'a, Ermenistan'a

Eski Ayasofya Camii Baş İmamı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 'Ezandan rahatsız olan haydi Yunanistan’a, Ermenistan’a' paylaşımını yaptı.
Boynukalın, 'ezan' etiketiyle yaptığı paylaşımda 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli Ezandan rahatsız olan haydi Yunanistan'a, Ermenistan'a' ifadesini kullandı.
#ezan— Mehmet Boynukalın (@M_Boynukalin) June 21, 2021
Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli
Ezandan rahatsız olan haydi Yunanistan'a, Ermenistan'a
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