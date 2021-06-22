Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Boynukalın: Ezandan rahatsız olan haydi Yunanistan'a, Ermenistan'a

Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın, Twitter'da 'ezan' etiketiyle yaptığı paylaşımda, 'Ezandan rahatsız olan haydi Yunanistan’a, Ermenistan' dedi.

Eski Ayasofya Camii Baş İmamı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 'Ezandan rahatsız olan haydi Yunanistan’a, Ermenistan’a' paylaşımını yaptı.

Boynukalın, 'ezan' etiketiyle yaptığı paylaşımda 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli Ezandan rahatsız olan haydi Yunanistan'a, Ermenistan'a' ifadesini kullandı.

#ezan

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli

Ezandan rahatsız olan haydi Yunanistan'a, Ermenistan'a — Mehmet Boynukalın (@M_Boynukalin) June 21, 2021

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