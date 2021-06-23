Başkortostan Cumhuriyeti, 6. Uluslararası Folklor Festivali’ne ev sahipliği yapacak

Rusya’ya bağlı Başkortostan Cumhuriyeti, 2021 yılında dünya folklorünün merkezi olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda Hollanda, Japonya, Macaristan, Güney Kore ve Meksika’da düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali’ne, bu yıl ilk kez Rusya ev sahipliği yapacak.

Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 50 ülkeden 2 binden fazla sanatçının katılacağı festivalin organizatörlüğünü Birleşmiş Milletler UNESCO’ya bağlı olarak faaliyet gösteren Uluslararası Dünya Festivaller Birliği (CIOFF) Konseyi üstleniyor.

Başkortostan’ın başkenti Ufa’da 3 Temmuz 2021 tarihinde açılış töreniyle başlayacak festival programında çeşitli folklor etkinlikleri, katılımcı sanat topluluklarının konserleri ve dünyaca ünlü sanatçıların performansları yer alacak. Etkinlik kapsamında bu yıl Rusya’yı Eurovision yarışmasında temsil eden şarkıcı Manizha, ünlü Sırp yönetmen ve müzisyen Emir Kusturica ve daha çok önemli ismin sahne alması planlanıyor.

4 Temmuz’da Ufa’nın merkezi caddesinden yürüyüşle geçecek festival katılımcılarının daha sonra 200’den fazla milletin temsilcilerinin yer alacağı büyük bir halay çekmeleri bekleniyor. Bu halk dansının, katılacağı millet sayısı açısından Guinnes Rekorlar Kitabı’na dahil edilmesinin planlandığı belirtildi.

10 Temmuz’da düzenlenecek festivalin kapanış töreninde, gelecek yılda etkinliğe ev sahipliği yapacak ülkeye festival bayrağını devir teslim töreni yapılacak.