Selvi: Erdoğan, kibir ve büyüklenme nedeniyle 'gönül belediyeciliği'nde eksiklik hissediyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'gönül belediyeciliği' vurgusunu hatırlatarak, "Erdoğan, belli ki seçimleri kazanmak için 'gönül belediyeciliği'ni olmazsa olmaz şart olarak görüyor hem de kibir ve büyüklenme nedeniyle o noktada bir eksiklik hissediyor" dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Belediye Başkanları Toplantısı'ndaki 'gönül belediyeciliği' vurgusu yaptığına dikkat çekerek, "Erdoğan, belli ki seçimleri kazanmak için 'gönül belediyeciliği'ni olmazsa olmaz şart olarak görüyor hem de kibir ve büyüklenme nedeniyle o noktada bir eksiklik hissediyor" dedi.

Selvi, Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş’ı neden eleştirdi başlıklı yazısında Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı 'sosyal medya belediyeciliği' üzerinden eleştirdiği sözlerini de hatırlattı.

Selvi, "Erdoğan, iki uç olarak CHP ve AK Parti belediyeciliğini semboller üzerinden tarif ediyor. CHP belediyeciliğini, 'sosyal medya belediyeciliği' olarak tanımlarken AK Parti Belediyeciliğini 'gönül belediyeciliği' olarak tarif ediyor. Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde de sık sık 'gönül belediyeciliği'ne vurgu yapıyor. Erdoğan’ın konuşmasında bu kadar sık bir şekilde, 'sosyal medya belediyeciliği'ne ve 'gönül belediyeciliği'ne vurgu yapmasına doğrusu şaşırdım. Ama belli ki böyle bir olguyu tespit etmiş. Onun üzerinde duruyor" ifadelerini kullandı.