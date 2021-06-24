Saygı Öztürk: Korkmaz Karaca, Sezgin Baran Korkmaz'dan araç tahsis ettiğini doğruladı

Sözcü gazetesi Saygı Öztürk, KRT TV’de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca ile görüştüğünü belirtti.

Canlı yayında, Karaca ile yaptığı konuşmayı aktaran Öztürk, Sedat Peker'in Karaca ile ilgili gündeme getirdiği, 'Sezgin Baran Korkmaz'ın aracını kullandığı' iddiasını kabul ettiğini söyledi.

Birgün'ün haberine göre, Karaca İstanbul’da bulunduğu sırada aracı kaza yapınca Sezgin Baran Korkmaz ona hediye ettiği aracı kullandığını ve daha sonra kendi otomobili servisten çıkınca şoförü aracılığıyla iade ettiğini söyledi.

Saygı Öztürk’ün, Korkmaz Karaca ile olan görüşmesine ilişkin aktardıkları şöyle:

Sezgin Baran Korkmaz’ın araç tahsis ettiği iddiasını doğruluyor. Ben onların araç kiraladığı şirketin, Sezgin Baran Korkmaz’a verdiği aracı aldım kullandım diyor. Ama ‘benzinini falan kendim koydum’ diyor. Yaklaşık 2-3 ay kullandığını, o süre içinde aracın arıza da yaptığını ve onu beklediğini söylüyor.