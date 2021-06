AYM Başkanı Arslan: Mahkemelerin çözüm üretemediği yerde hukuk dışı arayışların ortaya çıkması kaçınılmazdır

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 'Mesleki Hayat Bağlamında Özel Hayata Saygı Hakkı' konulu sempozyumda konuştu.

"Mahkemelerin çözüm üretemediği yerde hukuk dışı arayışların ortaya çıkması kaçınılmazdır" diyen Arslan, özel hayatın gizliliği yönündeki tartışmaların birçok ülkede sürdüğünü vurgulayarak, George Orwell'ın '1984' romanını hatırlattı

"İngiliz George Orwell, 1984 adlı romanında distopik bir dünyanın korkutucu tasvirini yapmıştır. Orwell gözetimin bir anlamda içselleştirilmesini şöyle dile getirmiştir: 'Çıkardığınız sesin işitildiği, karanlıkta olmadığınız sürece, her hareketinizin izlendiği varsayımı, içgüdüsel bir alışkanlık haline dönüşmüştü, bununla yaşamanız gerekiyordu- yaşıyordunuz'. Orwell’e göre 'büyük birader' iktidarının en etkili gözetleme aracı televizyondur" diyen Arslan, "Televizyonun 'hem alıcı hem verici olarak kullanılmasını sağlayan teknik gelişmeler, özel hayata son verdi'. Orwell, kitabını tamamladığı 1948 yılından iki yıl sonra, yani internetin ve akıllı cep telefonlarının icadından çok önce aramızdan ayrıldı. Bugün yaşasaydı, kitabında tasvir ettiği distopik dünyanın kusursuz şekilde gerçekleştiğini, hatta aşıldığını hayretle gözlemlerdi. Muhtemelen de dijital çağ olarak ifade edilen bugünlerde neredeyse adım başı rastlanan kameralarla karanlıkta olanları bile izleyebilen, yazılımlarla konumları takip edebilen, görünmeden gören, her yerde hazır ve nâzır bir 'küresel büyük birader'in ortaya çıktığını görmekten dolayı dehşete düşerdi" değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tartışması

Kamuya alınacak olanlara yönelik güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması konusunu değerlendiren Arslan, "Bu durum devlete sadakat ve bağlılık çerçevesinde kamu görevinden çıkarma konusunda da evleviyetle geçerlidir. Başka bir ifadeyle devlet, anayasal sadakat yükümlülüğüne aykırı tutum ve davranış içinde olduğunu tespit ettiği kamu görevlilerinin görevden çıkarılmaları veya başka türlü idari yaptırıma tabi tutulmaları yönünde işlem yapabilecektir. Bu anlamda kamu görevinden çıkarma, mesleki hayat ile özel hayat arasındaki yakın ilişkiden dolayı sebep ve/veya sonuca dayalı olarak kişinin özel hayata saygı hakkına müdahale olarak nitelendirilebilmektedir" ifadelerini kullandı.

AYM Başkanı Arslan sözlerini şöyle sürdüdü: