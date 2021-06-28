Fatih Altaylı'dan Taylan Antalyalı'ya destek: Galatasaraylı olmanın farkını hissettirdiğin için teşekkürler

Taylan kardeşim Galatasaray’a futbolunla çok yakışıyordun ve çok şey katıyordun. Şimdi gördüm ki kişiliğinle ve karakterinle de çok şey katıyormuşsun. Galatasaraylı olmanın farkını hissettirdiğin için teşekkürler. Bırak köpekler havlasın ardandan @burakelmas_tr @GalatasaraySK