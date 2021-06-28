Fatih Altaylı'dan Taylan Antalyalı'ya destek: Galatasaraylı olmanın farkını hissettirdiğin için teşekkürler

Üzerinde gökkuşağı renkleri bulunan ve 'Powered by pride' (gücünü onurdan alan) yazan bir tişörtle paylaşım yapan Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, TV 100'de program yapan Turgay Demir ve Emre Bol isimli yorumcular tarafından hedef alındı.
Gazeteci Fatih Altaylı, konuya ilişkin olarak yaptığı paylaşımda "Galatasaraylı olmanın farkını hissettirdiğin için teşekkürler. Bırak köpekler havlasın ardından" ifadelerini kullanarak Galatasaraylı futbolcuya destek çıktı.
Altaylı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Taylan kardeşim Galatasaray’a futbolunla çok yakışıyordun ve çok şey katıyordun. Şimdi gördüm ki kişiliğinle ve karakterinle de çok şey katıyormuşsun. Galatasaraylı olmanın farkını hissettirdiğin için teşekkürler. Bırak köpekler havlasın ardandan
Taylan kardeşim Galatasaray’a futbolunla çok yakışıyordun ve çok şey katıyordun. Şimdi gördüm ki kişiliğinle ve karakterinle de çok şey katıyormuşsun. Galatasaraylı olmanın farkını hissettirdiğin için teşekkürler. Bırak köpekler havlasın ardandan @burakelmas_tr @GalatasaraySK— Fatih Altayli (@fatihaltayli) June 28, 2021
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