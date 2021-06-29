Ziraat Bankası MÜSİAD'ın zarar eden enerji şirketini aldı

Ziraat Bankası'nın, MÜSİAD üyelerince kurulan RİNERJİ adlı enerji şirketinin yüzde 51 hissesini satın aldığı belirtildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuya ilişkin olarak, "Son 2 yılda 19.5 milyon dolar zarar eden bir şirkete kimin ricasıyla, kimin talimatıyla ortak olundu? Yanlış adımların hesabını soracağız" dedi.

Ziraat Bankası'nın Rize'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyelerince kurulan ve geçen yıl 9 milyon lira zarar eden Rize Elektrik Üretim A.Ş. (RİNERJİ) adlı enerji şirketinin yüzde 51 hissesini satın aldığı ifade edildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bankanın şirket hisselerini satın almasını eleştirerek, "Son 2 yılda 19.5 milyon dolar zarar eden bir şirkete kimin ricasıyla, kimin talimatıyla ortak olundu? Yanlış adımların hesabını soracağız. Çiftçiye kredi vermesi gereken Ziraat Bankası, 750 milyon dolarlık bir krediyi de Demirören Grubu'na verdi ve kredinin akıbeti belli değil. Banka birilerinin talimatıyla, birilerine kıyak yapıp, görevini kötüye kullanarak suç işliyor" dedi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın aktardığına göre, RİNERJİ adlı şirketin 2019'da 10.5 milyon, 2020'de 9 milyon TL zarar ettiğini belirten Özel, "Nereye gittilerse, kimi ikna ettilerse, hangi hemşehrileri inisiyatif gösterip, tensip buyurup onun talimatıyla yapıldıysa Rize'deki işadamlarının son 2 yılda 20 milyon TL borca batmış şirketine Ziraat Bankası ortak oldu. Bu kadar insafsızlık olur mu? Manisa'da da işadamlarının kurduğu tuğla fabrikası battı. Bu krizden dolayı dünya kadar işletme battı. Hangisini gidip batarken satın aldınız? Bunun kabul edilir bir tarafı yok. Bu şirkete kimin talimatıyla ortak olundu? Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'ndan bir cevap bekliyoruz" diye

'Kredisini ödemeyen çiftçinin evinden buzdolabını kaldırıyorlar'

Bin liralık kredisini ödeyemeyen çiftçinin evinden buzdolabını kaldırdıklarını, çocukları çizgi film seyrederken televizyonunu söküp götürdüklerini söyleyen Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüyü bitmemiş yetimin hakkı dediğin şey tam da budur. Rize'deki MÜSİAD üyeleri etkili, güçlü, yetkili hemşehrilerini ikna ettiler mi, babasının parası ya; ‘Verin RİNERJİ parayı, satın alın bakalım, kurtulsun bizimkiler, parayı kurtarsınlar.' Bin lira için haciz, 20 milyon lira ise Rizeli işadamlarına kıyak”