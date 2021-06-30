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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: İmar artışları ile İstanbul dönüşemez; ancak ve ancak yaşanmaz bir bina yığınına döner

    İBB/ONUR GUNAL
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yoğun yapılaşmaya dikkat çekerek, "İmar artışları ile İstanbul dönüşemez. Ancak ve ancak İstanbul, yaşanmaz bir bina yığınına döner" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da KİPTAŞ'ın temel atma töreninde konuştu.

    Devlet kurumlarıyla beraber vatandaşlara da önemli sorumluklar düştüğüne dikkat çeken İmamoğlu, "İmar artışları ile İstanbul dönüşemez. Ancak ve ancak İstanbul, yaşanmaz bir bina yığınına döner” uyarısında bulundu.

    İmamoğlu konuşmasında, deprem gerçeğinin tüm yöneticilerin uykusunu kaçırması gerektiğine vurgu yaptı. "Allah muhafaza; bunun trajedisi, acısı, hepimizin ciğerini yakar" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

    • Bakın sorumluluk almaktan bahsedildi. Ne güzel. Uyum içerisinde İBB, KİPTAŞ kurumumuz, Bağcılar Belediye Başkanlığımız, bir arada iş üretti. Zor mu? Değil. Bu kurumlar uyum içerisinde çalışsa bile, bir husus olmadı mı gene yürümüyor. Nedir o? Vatandaşlarımız. Bakın İstanbul'da bu tür evlerde yaşayan her vatandaşımızın çözüm bulmakta, çare aramakta önceliği bu kapsama taşıma zorunluluğu var. Nedir o? Bunun kötü örnekleri var. ‘Bir daireme üç isterim, beş isterim… Öbürü iki verdi, sen üç ver…’ Bu pazarlıkların daha öncesinde, vatandaşlarımızın can güvenliği var. Vatandaşımız, fedakarlığını ortaya koyacak. Vatandaşlarımız önceliğini buraya taşıyacak. İmar artışları ile İstanbul dönüşemez. Ancak ve ancak İstanbul, yaşanmaz bir bina yığınına döner.

    “İnsanlarımız sıcak yuvalarına kavuşsun”

    İstanbul'un dönüşümünün topyekun mücadele, bir arada çözüm üretmek ve devlet kaynaklarının aktarımından geçtiğini vurgulayan İmamoğlu şöyle devam etti:

    • Bunun İstanbul'a maliyeti, 500-600 milyar liradan aşağı değil. Artan maliyetlere belki daha da yukarıda. Bunu rutin hızla, süratle yaptığımız takdirde, 80-100 sene lazım. Bitmez; olmaz. Bu seferberliği yapıp, dayanıklı bir kent olduğumuz zaman başka sorunları da daha hızlı çözeriz; yaşam kalitesini arttırırız, daha keyifli bir yaşamı süreriz. Çocuklarımız, gençlerimiz umutlu olur. Ondan sonra sosyal sorunlar, eğitimle ilgili sorular daha hızlı çözülür. O bakımdan her kurumun ve her kişinin maksimum fedakarlıkla süreci sürdürmesi ve yönetmesi gerekir. Farklı davranışlarla karşılaştık. Bazen kurumsal uyuşmazlıklarla karşılaştık. Kimi zaman, vatandaşın, birçoğunun kabul etmesine rağmen farklı duygularla süreci manipüle etmeye çalışan gruplarla karşılaştık. Bunun B partisi C partisi, A partisi yok. Benim için hiç yok. O bakımdan, her kim olursa olsun mücadelemizi en üst safhada verip insanlarımızın sıcak yuvalarına kavuşmalarını istiyoruz

    “Hepinize kahve içmeye geleceğim”

    Süreçte emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşları teşekkür eden İmamoğlu, konuşma yaptığı platforma, KİPTAŞ’la ilk sözleşmeyi imzalayan hak sahibi Hatice Döğer’i davet etti.

    “Bugün bizim bayramımızdır” diyen Döğer, duygularını, “Çok büyük zorluklarla karşılaşmadan bu güzel evleri bize yapıyorsunuz. Sizin emeğiniz çok. KİPTAŞ’ın emeği çok. KİPTAŞ, bize fazlasıyla ilgi gösterdi. Yapılması gereken ne varsa, yaptı. Onlardan Allah razı olsun. Başkanım, sizden de Allah razı olsun. Şu anki heyecanımı, mutluluğumu anlatacak şey bulamıyorum. Hepiniz çok sağ olun” sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu’nun Döğer’e yanıtı, “Kahve içmeye geleceğim size” oldu.

    Etiketler:
    bina, imar faaliyeti, İstanbul, Ekrem İmamoğlu
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