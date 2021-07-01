Fatih Altaylı'dan CHP'ye: İddialar doğru ise Deniz Baykal'ı Atatürk'ün kurmasıyla övündüğünüz partide tutacak mısınız?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Sedat Peker'in eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik iddialarıyla ilgili CHP'ye seslenerek, "Tüm bu iddialar doğru ise Deniz Baykal’ı Atatürk'ün kurmasıyla övündüğünüz partide tutacak mısınız?" dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik iddialarıyla ilgili CHP'ye seslendi. Altaylı,"Tüm bu iddialar doğru ise Deniz Baykal’ı Atatürk'ün kurmasıyla övündüğünüz partide tutacak mısınız?" diye sordu.

Altaylı, Deniz Baykal disipline verilmeyecek mi? başlıklı yazısına, "Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ne bir sualim olacak. Genel başkanlığa uçkuruna basarak kayma sonucu veda eden eski genel başkanınız Deniz Baykal’ı ahde vefa olarak bir kez daha milletvekili yaptınız" sözleriyle başladı.

Sedat Peker'in Baykal hakkındaki iddialarını "Bunlar neredeyse laik cumhuriyete ihanet düzeyinde iddialar" sözleriyle yorumlayan Altaylı, "Son günlerde bir suç örgütü liderinin açıklamaları sayesinde de olsa, eski genel başkanınız olan bu milletvekili hakkında çok vahim iddialar ortaya çıktı. Bunlar neredeyse laik cumhuriyete ihanet düzeyinde iddialar. Siz ana muhalefet partisi. Aynı kişinin iktidar partisi ile ilgili iddialarına yönelik olarak 'Araştırılsın, soruşturulsun' diye haklı bir kıyamet koparırken kendi partinizin bir milletvekili ile ilgili bu iddiaları araştırmayacak mısınız?" görüşünü dile getirdi.

"En anlamsız nedenlerle parti disiplin kurulunu çalıştırıp, parti disiplinine aykırı hareket ettiğini iddia ettiğiniz kişileri partiden atarken, eğer doğru ise böyle bir ihaneti yapan genel başkanı araştırmayı, soruşturmayı düşünmüyor musunuz?" diyen Altaylı "İktidardan beklediğiniz dürüstlüğü ve temizliği kendi içinizde aramayacak mısınız. Daha açık sorayım, tüm bu iddialar doğru ise Deniz Baykal’ı Atatürk'ün kurmasıyla övündüğünüz partide tutacak mısınız?" ifadesini kullandı.