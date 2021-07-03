Kayıt
09:48 03 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Mehmet Aydın, Interpol listesinde

    'Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Brezilya polisine teslim edilmeyi istemiyor'

    © AA
    Haberler
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103700/37/1037003784_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_bb5f14f52eed273b0a92e5bb31afbf81.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/haberler/202107031044878677-ciftlik-bank-kurucusu-mehmet-aydin-brezilya-polisine-teslim-edilmeyi-istemiyor/

    Brezilya’da teslim olan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın ilk gecesini Sao Paulo’daki Türkiye Başkonsolosluğu’nda geçirdi. Aydın'ın Brezilya polisine teslim edilmeyi istemediği, çünkü bu durumda iade kararı çıkana kadar yaklaşık 40 gün tutuklu kalabileceği belirtildi.

    Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, Çiftlik Bank'ı kurarak binlerce kişiden milyonlarca lira topladıktan sonra ortadan kaybolan Mehmet Aydın’ın Brezilya’dan Türkiye’ye iade süreci henüz başlamadı. Konsolosluğa teslim olan Mehmet Aydın’ın prosedüre göre Brezilya polisine teslim edilmesi gerekiyor. Polise teslim edildikten sonra ise iade sürecini tutuklu olarak bekliyor. ‘Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’nde bu süre 40 gün olarak belirlenmiş. Bu süreçte iadesi talep edilen kişi mahkemeye çıkarılıyor ve mahkeme iade kararı verdikten sonra süreç tamamlanmış oluyor.

    ‘Beni doğrudan Türkiye’ye gönderin’

    Mehmet Aydın ise iade sürecini tutuklu olarak beklemek istemiyor. O yüzden ‘Beni doğrudan Türkiye’ye gönderin’ diyor. Türkiye tarafı ise Brezilya’ya kendi tekliflerini sundu. İlk talep Mehmet Aydın’ın tutuklanmaması yönünde. Ancak ilgili mevzuat gereği bu talebin kabulü çok zor görünüyor. İkinci teklif ise ‘Tutuklasanız bile hızlı iade sürecini başlatın’ şeklinde. Türk tarafı diğer bir teklif olarak ‘Sınır dışı edin’ diyor. Böyle olunca Mehmet Aydın 40 gün boyunca cezaevinde kalmaktan kurtulmuş olacak. Türkiye’ye getirilip yargılanması da hızlanacak.

    Süreç henüz berrak değil

    Brezilya tarafı ise öncelikli olarak Mehmet Aydın’ın kendi ülkelerinde bir suç işleyip işlemediğini araştırıyor. Tahkikat neticesinde eğer Aydın’ın orada bir suç işlediği tespit edilirse iade süreci zora girmiş olacak. Aydın oradaki suçundan dolayı yargılandıktan sonra iade edilebilecek. Türkiye ve Brezilya resmi makamlarının iade sürecine dair müzakereleri devam ediyor. Süreç henüz berrak değil. Öte yandan İstanbul’da yargılandığı mahkemeye ve soruşturmasının yürütüldüğü savcılığa Aydın’ın durumuna dair resmi bir bildirim de henüz ulaşmadı.

    Avukatı şimdilik yok

    Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre Mehmet Aydın geceyi konsoloslukta geçirdi. Konsolosluk imkânlarıyla kendisine yemek verildi ve diğer ihtiyaçları karşılandı. Mehmet Aydın’ın Brezilya’da herhangi bir avukatı şimdilik yok. Tek başına gelerek teslim olan Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın’ın ise nerede olduğu şimdilik bilinmiyor.

    İlgili konular:

    Çiftlik Bank fırsatçıları: 'Mağdurum, dolandırıldım' diyerek yatırdıkları paradan fazlasını aldılar
    Thodex mağduru 2019'da uyarmış: 'Çiftlik Bank gibi olacak'
    Çiftlik Bank sisteminin fikir babası olarak biliniyor: Önce koyun sonra coin'le dolandırdı
    Çiftlik Bank davası: Firari sanık Cengiz Samur'un Amerika'da dinlenmesi talebi reddedildi
    'Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın teslim olma kararının ardında 3 ihtimal var'
    Etiketler:
    Nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, Dolandırıcılık, İnterpol, Brezilya, Mehmet Aydın, Çiftlik Bank
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yılın Astronomi Fotoğrafçısı 2021 Yarışmasının kısa listesine girenlerden İranlı fotoğrafçı Hassan Hatami'nin 'Güneş'in Dinamiği' isimli çalışması
    Yılın Astronomi Fotoğrafçısı 2021 Yarışmasının kısa listesine giren kareler
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    Rus turistler Antalya'da
    2020 yılında Türkiye'ye Rusya'dan kaç turist geldi?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet