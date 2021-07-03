İstanbul ve Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Ankara da sağanak yağışın etkili olması öngörülen iller arasında yer alıyor. Yağışların aralıklarla etkili olacağı belirtiliyor.

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde akşam saatlerine kadar aralıklı ve kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Aralıklı ve gök gürültülü sağanak tahmin edilen bölgede yağışların akşam saatlerine kadar İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında ise zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Ankara’da su baskını uyarısı

Ankara da kuvvetli yağış beklenen iller arasında yer alıyor. Meteoroloji’den alınan bilgiye göre; Ankara’da öğle saatlerinden gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu kapsamda; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumların da oluşabileceği konusunda uyarı yapıldı.

Doğuda da yağış var

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum ve Ağrı’nın doğusu ile Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 37, Iğdır'da 36, Ağrı'da 34, Erzurum'da 33, Kars'ta 31, Ardahan'da 30 derece olması bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı ise Kars ve Ardahan'da 10, Erzurum ve Ağrı'da 13, Iğdır ve Erzincan'da 19 derece kaydedildi.