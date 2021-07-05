İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Tüfek: 3. doz Sinovac aşısından sonra 10-20 kat antikor artışı gözleniyor

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tüfek, Sinovac ile yapılan hatırlatma dozlarının Faz 2 çalışmalarının sonuçlandığını belirtti. Prof. Dr. Tüfek, 3. doz Sinovac'ın etkinlik oranının yüksek olduğunu ve vücutta gerekli antikor düzeyini oluşturduğunu söyledi.