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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı

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    https://tr.sputniknews.com/haberler/202107111044940769-cumhurbaskani-erdogandan-srebrenitsa-anma-torenine-mesaj/

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Acınızı acımız bilip merhum Aliya İzzetbegoviç’in emanetine sahip çıkarak bu soykırımı unutmuyor, unutturmuyoruz. Türkiye dün olduğu gibi, bugün de yarın da Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir” dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine bir video mesaj gönderdi.

    Erdoğan’ın mesajı şöyle:

    “Bugün Srebrenitsa soykırımını anmak yüreklerde dinmeyen acıları paylaşmak gayesiyle bir kez daha bir araya gelmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine rabbimden sabrı cemil niyaz ediyorum.

    Üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Srebrenitsa’nın kalbimizde açtığı yaralar halen kanamaya devam ediyor. Ortaya çıkarılan her mezar, ebedi istirahatgahına uğurladığımız her şehit 26 yıl öncesinin tanıkları olarak o günleri bize tekrar hatırlatıyor. Acınızı acımız bilip merhum Aliya İzzetbegoviç’in emanetine sahip çıkarak bu soykırımı unutmuyor, unutturmuyoruz. Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin ne suretle olursa olsun geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz.

    Savaş suçlusu Ratko Mladiç hakkında geçen ay verilen uluslararası mahkeme kararı soykırımın acısını elbette dindiremez. Mahkeme kararları ne kaybedilen canları geri getirebilir, ne de gönüllerdeki yaralara merhem olabilir. Ancak adaletin tecellisi yolunda alınan bu ve benzeri kararlar soykırım suçunun bir kez daha işlenmesini engellemekte rol oynayabilir. Adaletin yerini bulması da Avrupa’nın kalbinde yaşanan bu trajedinin kurbanlarına ve geride kalan tüm şehit yakınlarına vicdani bir borçtur. Bu bakımdan geçmişi unutmadan duygularımızın aklımızı esir almasına fırsat vermeden evlatlarımızın geleceği için çaba harcamamız gerekiyor. Buradan tüm siyasileri nefret, şiddet ve ayrımcılık içeren söylemlere karşı çıkarak ortak insani değerler etrafında buluşmaya davet ediyorum. Farklı inanç, kültür ve etnik kimliklerin kavşak noktası olan Bosna Hersek’in iç barış ve huzurunu koruması son derece önemlidir. Ülke içindeki her bir bölgenin istikrarı Bosna Hersek için Bosna Hersek’in istikrarı ise Balkanlar başta olmak üzere tüm Avrupa için zaruridir. Bize tarihin verdiği bu sorumluluğun yükünü hep birlikte taşımak ve bu topraklarda barışı daim kılmak ortak görevimizdir. Türkiye dün olduğu gibi, bugün de yarın da Bosna Hersek’in ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir.

    Aziz şehitlerimize Allah’tan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. Rabbim sizlere ve bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın.”

    Etiketler:
    Bosna Hersek, Türkiye, Srebrenitsa Soykırımı, Recep Tayyip Erdoğan
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