Kayıt
10:38 22 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    kurban eti

    Diyetisyen Taşdelen: Bayramda porsiyonları küçültün, kurban etini bir gün bekleterek tüketin

    © AA
    Haberler
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 33
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045005360_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_5a9973e8a1a04dc1673d476deed15871.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/haberler/202107201044989013-diyetisyen-tasdelen-bayramda-porsiyonlari-kucultun-kurban-etini-bir-gun-bekleterek-tuketin/

    Kurban Bayramı boyunca hamur işi ve kırmızı et tüketiminin artacağını belirten Diyetisyen İbrahim Taşdelen, özellikle kronik hastalıkları bulunanları uyardı “Kolesterol dengenizi korumak için porsiyonlarınızı küçültün” dedi.

    Günlük beslenme rutininin dışına çıkılan Kurban Bayramı’nda doğru beslenme, özellikle bağışıklığın kuvvetli tutulması gereken salgın döneminde daha da önem kazandı. Diyetisyen İbrahim Taşdelen, hem kurban etinin doğru tüketilmesi hem de beslenmeye dair ‘doğru bilinen yanlışlarıSputnik’e anlattı.

    'Bol su tüketin, kaçamakları abartmayın'

    Taşdelen, ev ziyaretlerinin yanı sıra kırmızı et ve tatlı tüketiminin arttığı bayram dönemlerinde porsiyonların küçülmesini tavsiye ediyor:

    “Çok ağır beslenmeye karşıyız. Etin uygun şekilde pişirilmiş halini tüketmeliyiz. Bayram boyunca öğünlerde meyve sebzeyi eksik etmemeliyiz. Ziyaretlerde çok fazla kaçamak yapmamalıyız. Özellikle su tüketimi önemli, mutlaka yeterince tüketmeliyiz. Kahvaltı öğününü atlamamalıyız. ”

    'Eti bir gün bekletmeden tüketmeyin'

    Beslenmede bir diğer önemli nokta ise neyi, nasıl tükettiğimiz. Kurban etinin bir gün bekletilmesi gerektiğini ifade eden Taşdelen, “Etin yanında ne yenmeli” sorusunu da yanıtladı:

    “Herhangi bir hayvanın etini hemen yerseniz hazımsızlık, sindirim problemi yaratabilir. Ölüm sertliği dediğimiz durumdan dolayı hayvanın etindeki asit vücutta kalır. Bu sebeple de biz onu hemen tüketirsek hazımsızlıktan yakınabiliriz. Kolestrol açısından da risk teşkil eder. Bir gün sonra tüketmeye olumlu bakıyoruz. Yaz aylarında ette çok fazla bakteri ürediğini ve birçok hastalığa sebep olduğunu gördük.  Özellikle yaz sıcaklarında biz bu ritüellerden vazgeçilmeliyiz. Mesela et kavurma bir kızartmadır, kızartmadan uzak durmalıyız. Daha çok haşlama ya da ızgara tercih edilmeli. Yanında da ayran, süt grubu, salata tüketilmeli. Ete garnitürler eşlik etmeli. Kurban bayramında 2-3 gün et eksik olmaz. Maksimum 2 öğün et tüketilmeli. Günlük 200 gramı geçmemeli.”

    Kurban eti nasıl muhafaza edilmeli?

    Kırmızı etin saklama koşullarına ilişkin yapılan yanlışları da anlatan Taşdelen, et zehirlenmelerine karşı uyardı:

    “Oda sıcaklığında 4-5 saat bekletilir ve etin kanı çekilir İkinci aşama 4-6 derecede buzlukta 6-8 saat bekleteceğiz. Oda sıcaklığında bekletmezsek yoğun bakteri oluşur. Buzlukta donup sonrasında çözdürülen et ise kesinlikle yeniden buzluğa konmamalı. Et zehirlenmeleri genelde ölümle sonuçlanmaz ama vücudun toparlanması açısından sizi zorlar. Çocuklarda, gebelerde hepsinde ayrı bir yol izler. Besin zehirlenmesi dışında toksoplazma, helikobakter gibi bağışıklıktan düşüren hastalıklara sebep olabilir."

    'Eti yıkamayın'

    Diyetisyen Taşdelen, ‘et yıkanır mı?’ sorusuna da şu yanıtı verdi:

    “Eti kesinlikle yıkamamalıyız. Yumurtayı da aynı şekilde. Sadece, yumurtayı tüketimden biraz önce yıkayabilriiz. Et yıkanmaz. Zaten ısıl işlem gördüğü için o bakteriler et pişerken mutlaka yok oluyor.”

    İlgili konular:

    Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'Kurban Bayramı' genelgesi
    Vekaletle kurban kesimi fiyatları belirlendi
    Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması açıklandı
    Bakan Koca'dan 'Diyetisyenler Günü' paylaşımı: Eski normallere bize göre de sağlıklı beslenme ve normal kilolar dahil
    Araştırma: Beslenme tarzı ani ölüm riskini yüzde 46 artırabilir
    Etiketler:
    İbrahim Taşdelen, kronik hastalık, Börek, Baklava, Diyet, Kolesterol, Beslenme, Kırmızı et, Kurbanlık, Bayram, Kurban Bayramı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sulama ve enerji üretimi amaçlı kullanılan Kemer Barajı, bölgedeki yaklaşık 250 bin dekar alanın sulanmasına katkı sağlıyor. Barajdaki doluluk oranı geçen yıl yüzde 58 iken bu yıl yağışların yetersizliği ve yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 20'ye geriledi.
    Arapapıştı Kanyonu'ndaki sular çekildi: ‘Çamur deryasından başka bir şey yok’
    Karikatür
    Ben & Jerry’s Yahudi yerleşimlerinde dondurma satmayı bitirme kararı aldı
    İnfografik
    Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Checkmate
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet