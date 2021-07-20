Gazeteci Erk Acarer'e ‘pişmiş yumurtalı’ tehdit: Kağıtta ‘sen bekle’ yazıyor

Dün gece evimin bahçesine üzerinde ‘Sen bekle’ yazısı sardıkları pişmiş bir yumurta attılar.Sabah saatlerinde bilgiyi polis verdi. Başıma gelecek herhangi bir yeni olaydan AKP-MHP iktidarı, çeteleri ile tedbirler konusunda atıl kaldığını düşündüğüm Alman Hükümeti sorumlu olacak. pic.twitter.com/sjnVLNrqER