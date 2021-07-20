Gazeteci Erk Acarer'e ‘pişmiş yumurtalı’ tehdit: Kağıtta ‘sen bekle’ yazıyor

Evinde saldırıya uğrayan Birgün gazetesi yazarı gazeteci Erk Acarer, bu kez Berlin’deki evinde tehdit edildi.
Dün gece evimin bahçesine üzerinde ‘Sen bekle’ yazısı sardıkları pişmiş bir yumurta attılar.Sabah saatlerinde bilgiyi polis verdi. Başıma gelecek herhangi bir yeni olaydan AKP-MHP iktidarı, çeteleri ile tedbirler konusunda atıl kaldığını düşündüğüm Alman Hükümeti sorumlu olacak. pic.twitter.com/sjnVLNrqER— Erk Acarer (@eacarer) July 20, 2021
Evine ‘sen bekle’ yazılı kağıda sarılmış pişmiş yumurta atıldığını aktaran Acarer, "Dün gece evimin bahçesine üzerinde ‘Sen bekle’ yazısı sardıkları pişmiş bir yumurta attılar.Sabah saatlerinde bilgiyi polis verdi. Başıma gelecek herhangi bir yeni olaydan AKP-MHP iktidarı, çeteleri ile tedbirler konusunda atıl kaldığını düşündüğüm Alman Hükümeti sorumlu olacak" dedi.
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