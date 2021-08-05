2021 Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması'nın kazananı belli oldu

İnternet kullanıcılarının oylarına göre, 2021 Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması'nda kısa listede yer alan eserler arasında en iyisi, Bangladeşli Rafid Yasar’ın, karnabahar hasadının çiftçiye yaşadığı mutluluğu anlatan 'Mutlu çiftçi' adlı çalışması oldu.

Bu eser, internet oylamasında oyların neredeyse dörtte birini topladı.Yasar, çalışmanın geniş bir kitle tarafından tanınmasının, yönetmen olma hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olacağını umuyor. Bangladeşli fotoğrafçı, “Halk oylamasının henüz Grand Prix olmadığını anlıyorum, ama her bir oy, destek göstergesidir. Bu yarışmada, benden daha fazla kazanmak isteyen birileri var mı bilmiyorum. Ama her halükarda en iyisi kazansın” dedi.

Stenin-2021 fotoğraf yarışması, eylül sonunda düzenlenecek online etkinlik sırasında Grand Prix sahibini ve kısa listeye girenleri açıklayacak. Organizatörler, yarışmayı kazanan çalışmalar için artık bir gelenek haline gelen dünya turu düzenlemeyi planlıyor.

Rusya’da UNESCO Komisyonu’nun desteğiyle Rossiya Segodnya (Rusya Bugün) Haber Ajansı tarafından düzenlenen Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması, genç fotoğrafçılara destek vermeyi ve dünyanın dikkatini günümüz foto muhabirlerin sorunlarına çekmeyi amaçlıyor. Bu yarışma, yetenekli, duyarlı ve her şeye açık genç fotoğrafçıların çevremizdeki insanlara ve olaylara dikkat çekmeye çalıştığı bir platform olarak hizmet veriyor.

Bu yılki yarışmanın genel enformasyon ortakları arasında, Rusya’nın devlet televizyonu Rossiya-Kultura, Moskva-24 televizyonu ve Vesti.Ru haber portalı yer alıyor.

Yarışmanın uluslararası enformasyon partnerleri: Sputnik haber ajansı ve radyosu, RT televizyonu ve portalı, Askanews haber ajansı, Independent Media medya holdingi, Telam haber ajansı, ANA haber ajansı, Shanghai United Media Group (SUMG), China Daily gazetesinin internet portalı, The Paper internet portalı, Al Mayadeen medya ağı , Prensa Latina haber ajansı, DBW internet portalı.

Yarışmaya destek veren sektör ortakları: Rusya Gazeteciler Birliği, YOung JOurnalists, Russian Photo, Photo-study.ru, «Fotoğraf Akademisi», Fotoargenta, New Delhi Basın Fotoğrafçılığı Kulübü, LF Magazine, All About Photo, EYE, Artdoc , IPhoto Channel, uluslararası ortak platformu PhotON Festivali.