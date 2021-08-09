Balıkesir'deki otobüs kazasına ilişkin yeni iddia

Balıkesir'de 15 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, otobüs şoförü Kerem Başol'un uykusuz yola çıktığı öne sürülürken, Başol'un ailesinden de firmaya yönelik suçlayıcı iddialar geldi. Aile, Başol'un kazadan önceki gün 12 saatlik yoldan geldiğini, daha sonrasında da zorla tekrar yola çıkarıldığını söyledi.

Balıkesir'deki otobüs kazası, Balıkesir-Edremit karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Zonguldak’tan İzmir’e giden yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp tarlaya devrildi. Kazada, otobüs şoförleri Kerem Başol ile Cengiz Umut’un da aralarında olduğu 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

'Aracı arızalıydı'

Kerem Başol'un üvey ağabeyi Erkan Çengelcik, kardeşinin uyuduğuna veya viraja hızlı girdiğine dair iddiaların doğru olmadığını söyledi. Çengelcik, kardeşinin kazadan önce aracın arızalı olduğuna dair mesaj attığını da sözlerine ekledi.

'Uyuyan bir kişi 40-45 metre frene basar mı?'

Kardeşine yönelik suçlamaları 'yalan yanlış' olarak değerlendiren Çengelcik, otobüsün bozuk olduğunu ve buna dair de mesajların olduğunu söyledi. Çengelcik, ''Araba bozukmuş, mesajlar elimde. Arabanın arızalı olduğunu iddia ediyor. Uyuyan bir kimse 40-45 metreden frene basar mı? Uyuyakalıp frene basma şansı yok. Bu mesajı kazadan önce attılar" diye yaşananlara tepki gösterdi.

'Benim hatırım için gideceksin'

Çengelcik, kardeşinin olay gününden önce 12 saatlik yoldan geldiğini de anlattı. Zonguldak-İzmir seferi için kendisinin yanında kardeşini arayan firma müdürünün 'Benim hatırım için gideceksin' dediğini iddia eden Çengelcik, şöyle dedi:

''İzmir-Zonguldak geliyor. 12 saat yolculuk sonrası firma müdürü başka ehliyet bulacağını söyledi. Kardeşim de çok yorgun olduğunu söyledi. Firma müdürü 'benim hatırım için gideceksin Kerem' dedi."

'İşim sıkıntıya düşer'

Kardeşine 'gitme' uyarısını yaptığını ancak 'Gitmezsem işim sıkıntıya düşer' cevabını aldığını söylenen Çengelcik, ''Çocuk mecbur kaldı. Başkasının ehliyetini kullandı. Yola çıktı. Kazadan sonra telefon ortalıklarda yok. Jandarma bile olay yerinde telefonunu bulamıyor. Biz sonuna kadar şikayetçi olacağız" dedi.

Dört kardeş olduğu öğrenilen Kerem Başol'un yaklaşık 5 yıldır muavinlik ve şehirlerarası otobüs şoförlüğü yaptığı öğrenildi.

Öte yandan, firma yetkilileri iddiaları yalanlayarak, "Bu kapıda ekmek yiyen binlerce insan var. Kamera görüntüleri, takograf kayıtları mevcuttur. İddialar asılsızdır" açıklamasında bulundu.