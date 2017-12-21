Akkuyu NGS hakkında bilinmesi gerekenler

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD'nin PYD/DSG'ye bundan sonra herhangi bir silah yardımında bulunmayacağı konusunda garanti verdi. Ancak DSG yetkilileri bu bilgiyi yalanlayarak silah sevkiyatlarının devam ettiğini iddia ediyor