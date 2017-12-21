Kayıt
09:44 25 Aralık 2017
Ankara+ 6°C
İstanbul+ 7°C
Canlı Yayın
    Arama
    İnfografik

    Akkuyu NGS hakkında bilinmesi gerekenler

    URL'yi kısaltın
    0 124

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler
    İnfografik
    © Sputnik/

    10 Aralık 2017 tarihinde Türkiye'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapılacağı alanda nükleer enerji ünitelerinin kurulması için gerekli tesislerin inşaatı için temel atma töreni düzenlendi.

    Rusya'nın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesine dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.

    İlgili konular:

    Akkuyu NGS'nin yüzde 49'unun satışı için ön protokol imzalandı
    Rosatom, Akkuyu NGS için 49 yıllık lisans alındığını doğruladı
    EPDK, Akkuyu NGS'ye üretim lisansı verdi
    Etiketler:
    Akkuyu, Mersin, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tüminfografikler

    • RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONUNUN SONUÇLARI
      Son güncelleme: 20:11 20.12.2017
      20:11 20.12.2017

      Rusya’nın Suriye’deki terörle mücadelesi

      Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hmeymim’deki Rus üssüne ziyareti sırasında Rus birliklerine Suriye’den daimi konuşlanma noktalarına çekilmeye başlama talimatı verdi. Sputnik, 2 yıldan daha fazla süren operasyonun sonuçlarını özel bir projede derledi.

    • Andrey Karlov.Tilda
      Son güncelleme: 14:12 19.12.2017
      14:12 19.12.2017

      Karlov’un hayatı ve geride bıraktıkları

      Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016’da Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki ‘Gezgin Gözüyle Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya’ isimli fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada gerçekleştirilen suikast sonucunda hayatını kaybetti.

    • İnfografik
      Son güncelleme: 11:47 19.12.2017
      11:47 19.12.2017

      ABD'nin, PYD/DSG'ye silah sevkiyatları

      ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD'nin PYD/DSG'ye bundan sonra herhangi bir silah yardımında bulunmayacağı konusunda garanti verdi. Ancak DSG yetkilileri bu bilgiyi yalanlayarak silah sevkiyatlarının devam ettiğini iddia ediyor

    • İnfografik
      Son güncelleme: 23:55 13.12.2017
      23:55 13.12.2017

      Rus AvtoVAZ otomobillerinin evrimi

      Rus otomotiv devi AvtoVAZ, Rusya ve Doğu Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi olma özelliği taşıyor.

    Önerilenler

    Multimedya

    Kırım’da Rus çocuklar Tatarca öğreniyor
    Kırım’da Rus çocuklar Tatarca öğreniyor
    Karikatür
    'Guardiola'ya devlete isyandan soruşturma açıldı'
    İnfografik
    Akkuyu NGS hakkında bilinmesi gerekenler

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam