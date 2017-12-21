Akkuyu NGS hakkında bilinmesi gerekenler

Rusya'nın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesine dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
10 Aralık 2017 tarihinde Türkiye'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapılacağı alanda nükleer enerji ünitelerinin kurulması için gerekli tesislerin inşaatı için temel atma töreni düzenlendi.
Rusya'nın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesine dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hmeymim’deki Rus üssüne ziyareti sırasında Rus birliklerine Suriye’den daimi konuşlanma noktalarına çekilmeye başlama talimatı verdi. Sputnik, 2 yıldan daha fazla süren operasyonun sonuçlarını özel bir projede derledi.
Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016’da Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki ‘Gezgin Gözüyle Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya’ isimli fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada gerçekleştirilen suikast sonucunda hayatını kaybetti.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD'nin PYD/DSG'ye bundan sonra herhangi bir silah yardımında bulunmayacağı konusunda garanti verdi. Ancak DSG yetkilileri bu bilgiyi yalanlayarak silah sevkiyatlarının devam ettiğini iddia ediyor
Rus otomotiv devi AvtoVAZ, Rusya ve Doğu Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi olma özelliği taşıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)