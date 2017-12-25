Lübnan'da siyasi ve silahlı güçlerin durumu

Sputnik'in hazırladığı infografik, Lübnan'da siyasi ve silahlı güçlerin durumunu gözler önüne seriyor.
1943 yılında bağımsızlık kazandığı tarihten bu yana, Suriye ve İsrail olmak üzere toplam 2 ülkeyle sınırı bulunan Lübnan Cumhuriyeti, siyasi çalkantıllar ve silahlı çatışmalarla dolu zengin bir tarihe sahip olmayı başardı.
Sputnik'in hazırladığı infografik, Lübnan'da siyasi ve silahlı güçlerin durumunu gözler önüne seriyor.
10 Aralık 2017 tarihinde Türkiye'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapılacağı alanda nükleer enerji ünitelerinin kurulması için gerekli tesislerin inşaatı için temel atma töreni düzenlendi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hmeymim’deki Rus üssüne ziyareti sırasında Rus birliklerine Suriye’den daimi konuşlanma noktalarına çekilmeye başlama talimatı verdi. Sputnik, 2 yıldan daha fazla süren operasyonun sonuçlarını özel bir projede derledi.
Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016’da Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki ‘Gezgin Gözüyle Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya’ isimli fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada gerçekleştirilen suikast sonucunda hayatını kaybetti.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD'nin PYD/DSG'ye bundan sonra herhangi bir silah yardımında bulunmayacağı konusunda garanti verdi. Ancak DSG yetkilileri bu bilgiyi yalanlayarak silah sevkiyatlarının devam ettiğini iddia ediyor
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