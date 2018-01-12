Kayıt
21:04 12 Ocak 2018
Ankara+ 1°C
İstanbul+ 10°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    İnfografik

    İdlib'deki güç dengesi haritası

    URL'yi kısaltın
    0 30

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler
    İnfografik
    © Sputnik/

    Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı zafer kazanan Suriye ordusu, ülkenin kuzeybatısını Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) ve diğer terör örgütlerinden temizlemek için operasyon başlattı.

    Sputnik'in hazırladığı infografik, İdlib'deki yeni güç dengesi haritasını gözler önüne seriyor.

    İlgili konular:

    Rusya'dan Türkiye'ye İdlib yanıtı: Fetih el Şam'ı yok etmekten vazgeçmeyeceğiz
    Suriye ordusu İdlib'deki Ebu Duhur üssünü kontrol altına aldı
    İdlib düğümü, Türkiye'yi Astana'dan uzaklaştırıyor mu?
    İdlib'le ilgili Rusya ve İran büyükelçileri Türk Dışişleri'ne çağrıldı
    Etiketler:
    Fetih el Şam, Nusra, IŞİD, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tüminfografikler

    • TİLDA
      Son güncelleme: 14:21 09.01.2018
      14:21 09.01.2018

      Rus Tigr zırhlısı, Amerikan Humvee'ye karşı

      Sputnik, Rus Tigr-M zırhlı aracı ile ABD yapımı Humvee tipi zırhlı araçların karşılaştırmasını sunuyor.

    • Rusya’da yılbaşı sofralarının vazgeçilmezleri
      Son güncelleme: 10:24 30.12.2017
      10:24 30.12.2017

      Rusya’da yılbaşı sofralarının vazgeçilmezleri neler?

      Yılbaşı, Rusya’da halkın çoğunluğunun en sevdiği ve genellikle ailelerin zengin bir sofranın etrafında toplanarak kutlamayı tercih ettiği bir bayram. Sputnik, yılbaşı geceleri Rusya’daki sofraları süsleyen geleneksel yemeklerden bir seçki hazırladı.

    • S-400 sistemleri
      Son güncelleme: 17:30 27.12.2017
      17:30 27.12.2017

      Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

      Türkiye ve Rusya, S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatını öngören anlaşmayı imzaladı. Dünyada S-400 sistemlerini kullanan 3. ülke olacak olan Türkiye, NATO içindeyse Rusya'yla bu kadar büyük bir anlaşma imzalayan ilk ülke olacak. Sputnik elde ettiği anlaşmanın bazı detayları özel projesinde derledi.

    • Suriye - infografik
      Son güncelleme: 13:55 26.12.2017
      13:55 26.12.2017

      Suriye: Zafere giden yol

      Eylül 2015'te Suriye lideri Beşar Esad'ın Rusya'dan Suriye ordusuna askeri destek vermesini istemesiyle Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'deki operasyonu başladı. O tarihten bu yana Şam, ülkedeki durumu değiştirmeyi başardı. Suriye'deki operasyonların kronolojisi, Sputnik'in hazırladığı infografikte.

    Önerilenler

    Multimedya

    Urla'da denize fuel-oil sızdı, liman kapatıldı
    Denize mazot sızdı, Urla Limanı kapatıldı
    Karikatür
    ABD yapımı obüsleri taşıyan konvoy Almanya polisi tarafından durduruldu
    İnfografik
    İdlib'deki güç dengesi haritası

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam