İdlib'deki güç dengesi haritası

Türkiye ve Rusya, S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatını öngören anlaşmayı imzaladı. Dünyada S-400 sistemlerini kullanan 3. ülke olacak olan Türkiye, NATO içindeyse Rusya'yla bu kadar büyük bir anlaşma imzalayan ilk ülke olacak. Sputnik elde ettiği anlaşmanın bazı detayları özel projesinde derledi.