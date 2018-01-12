İdlib'deki güç dengesi haritası

Sputnik'in hazırladığı infografik, İdlib'deki yeni güç dengesi haritasını gözler önüne seriyor.
Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı zafer kazanan Suriye ordusu, ülkenin kuzeybatısını Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) ve diğer terör örgütlerinden temizlemek için operasyon başlattı.
Sputnik'in hazırladığı infografik, İdlib'deki yeni güç dengesi haritasını gözler önüne seriyor.
Sputnik, Rus Tigr-M zırhlı aracı ile ABD yapımı Humvee tipi zırhlı araçların karşılaştırmasını sunuyor.
Yılbaşı, Rusya’da halkın çoğunluğunun en sevdiği ve genellikle ailelerin zengin bir sofranın etrafında toplanarak kutlamayı tercih ettiği bir bayram. Sputnik, yılbaşı geceleri Rusya’daki sofraları süsleyen geleneksel yemeklerden bir seçki hazırladı.
Türkiye ve Rusya, S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatını öngören anlaşmayı imzaladı. Dünyada S-400 sistemlerini kullanan 3. ülke olacak olan Türkiye, NATO içindeyse Rusya'yla bu kadar büyük bir anlaşma imzalayan ilk ülke olacak. Sputnik elde ettiği anlaşmanın bazı detayları özel projesinde derledi.
Eylül 2015'te Suriye lideri Beşar Esad'ın Rusya'dan Suriye ordusuna askeri destek vermesini istemesiyle Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'deki operasyonu başladı. O tarihten bu yana Şam, ülkedeki durumu değiştirmeyi başardı. Suriye'deki operasyonların kronolojisi, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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