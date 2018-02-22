Türk halkının ABD ve Rusya'ya yönelik tutumu

Türk ordusu, sadece Ortadoğu bölgesinin değil dünyanın en güçlü ordularından biri olarak kabul ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterinde gerek yabancı silah sistemleri, gerekse yerli savunma sanayisinin yepyeni ürünleri yer alıyor.