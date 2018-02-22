Türk halkının ABD ve Rusya'ya yönelik tutumu

Türk halkının ABD ve Rusya'ya yönelik tutumunu analiz eden araştırmaların sonuçları Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Optimar şirketinin gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre, Türk vatandaşlarının yaklaşık yüzde 95'i ABD karşıtı olduğunu ifade ederken, yüzde 62'sinden fazlası Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasını destekliyor.
Türk halkının ABD ve Rusya'ya yönelik tutumunu analiz eden araştırmaların sonuçları Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Instagram'ın kullanılmaya başlanmasından 150 yıl önce doğan fotoğrafçı Sergey Prokudin-Gorski, renkli kamerasıyla Rusya'da yaşamı fotoğrafladı.
Türkiye, Rusya'nın en önemli ve gelecek vaadeden ekonomik ortaklarından biri. 2017'de Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret hacmi neredeyse yüzde 40 arttı.
Türk ordusu, sadece Ortadoğu bölgesinin değil dünyanın en güçlü ordularından biri olarak kabul ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterinde gerek yabancı silah sistemleri, gerekse yerli savunma sanayisinin yepyeni ürünleri yer alıyor.
Bu yıl 54.sü düzenlenen önemli güvenlik konularının ele alındığı Münih Güvenlik Konferansı Almanya'da 16 ile 18 Şubat tarihleri arasında yer alacak.
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