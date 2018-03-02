Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin bugünü ve yarını

Sputnik, hazırladığı infografikte Rusya'nın en iyi silahlarını ve ordunun yeniden silahlandırılmasını ele aldı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin imkanları son yıllarda artarken, ordu ve donanmayı güçlendirme yönünde ülkede ciddi çalışmalar yapıldı.
Sputnik, hazırladığı infografikte Rusya'nın en iyi silahlarını ve ordunun yeniden silahlandırılmasını ele aldı.
Rusya kamuoyu araştırma merkezi (VTSIOM) ve Kamuoyu Araştırma Fonu (FOM) tarafından gerçekleştirilen kamuoyu yoklamalarının sonuçları, Rusya devlet başkanı adaylarına destek oranını ortaya koydu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte YPG'nin kontrolündeki Afrin kentine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdürüyor.
Optimar şirketinin gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre, Türk vatandaşlarının yaklaşık yüzde 95'i ABD karşıtı olduğunu ifade ederken, yüzde 62'sinden fazlası Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasını destekliyor.
Instagram'ın kullanılmaya başlanmasından 150 yıl önce doğan fotoğrafçı Sergey Prokudin-Gorski, renkli kamerasıyla Rusya'da yaşamı fotoğrafladı.
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