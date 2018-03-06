TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler

Sputnik'in hazırladığı infografik, Afrin harekatından gelişmeleri gözler önüne seriyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte başlattığı, YPG’nin kontrolünde bulunan bölgelere yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na devam ediyor.
Sputnik'in hazırladığı infografik, Afrin harekatından gelişmeleri gözler önüne seriyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin imkanları son yıllarda artarken, ordu ve donanmayı güçlendirme yönünde ülkede ciddi çalışmalar yapıldı.
Rusya kamuoyu araştırma merkezi (VTSIOM) ve Kamuoyu Araştırma Fonu (FOM) tarafından gerçekleştirilen kamuoyu yoklamalarının sonuçları, Rusya devlet başkanı adaylarına destek oranını ortaya koydu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte YPG'nin kontrolündeki Afrin kentine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdürüyor.
Optimar şirketinin gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre, Türk vatandaşlarının yaklaşık yüzde 95'i ABD karşıtı olduğunu ifade ederken, yüzde 62'sinden fazlası Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasını destekliyor.
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