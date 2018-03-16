Doğu Guta'da son durum

Doğu Guta'daki son durumu gözler önüne seren harita, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde oluşturulan insani koridorlar üzerinden sivillerin tahliyesi devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Suriye’deki ateşkesi izleme merkezinden yapılan açıklamada insani molaların başlamasından beri Doğu Guta’dan 14 bin 500’ü aşkın kişinin tahliye edildiği belirtildi.
Doğu Guta'daki son durumu gözler önüne seren harita, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte başlattığı, YPG’nin kontrolünde bulunan bölgelere yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na devam ediyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin imkanları son yıllarda artarken, ordu ve donanmayı güçlendirme yönünde ülkede ciddi çalışmalar yapıldı.
Rusya kamuoyu araştırma merkezi (VTSIOM) ve Kamuoyu Araştırma Fonu (FOM) tarafından gerçekleştirilen kamuoyu yoklamalarının sonuçları, Rusya devlet başkanı adaylarına destek oranını ortaya koydu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte YPG'nin kontrolündeki Afrin kentine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdürüyor.
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