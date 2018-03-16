Doğu Guta'da son durum

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde oluşturulan insani koridorlar üzerinden sivillerin tahliyesi devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Suriye’deki ateşkesi izleme merkezinden yapılan açıklamada insani molaların başlamasından beri Doğu Guta’dan 14 bin 500’ü aşkın kişinin tahliye edildiği belirtildi.