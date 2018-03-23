2017'de Türkiye, Rus turistlerin gözdesi oldu

Geçen yıl Rusya'dan turistlerin tercih ettiği ülkeler ve 2016 yılına göre yaşanan değişiklikler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Rusya’da 2017'de en fazla rağbet gören dış turizm noktaları açıklandı. TurStat’ın açıklamasına göre, geçen yıl Rus turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu.
Geçen yıl Rusya'dan turistlerin tercih ettiği ülkeler ve 2016 yılına göre yaşanan değişiklikler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Uzmanlara göre, Doğu Akdeniz’de büyük doğalgaz yataklarının tespit edilmesi, bölgede devam eden çatışmaların alevlenmesine yol açtı. Yataklar için Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, İsrail, Lübnan ve Mısır mücadele ediyor. Zira dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinin çıkarları söz konusu.
Kimya uzmanı Profesör Doktor Leonid Rink, zehirli madde A-234'ü geliştirilen grubun üyelerinden biriydi. İngiliz yetkililer, eski Rus çifte ajan Sergey Skripal'e ve kızına yapılan saldırıda bu kimyasal silahın kullanıldığını iddia ediyor ve bu konuda doğrudan Rusya'yı suçluyor.
Rus Sukhoi şirketinin imal ettiği Su-27 uçağı, dünyanın en iyi savaş uçaklarından biri olarak kabul ediliyor.
Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde oluşturulan insani koridorlar üzerinden sivillerin tahliyesi devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Suriye’deki ateşkesi izleme merkezinden yapılan açıklamada insani molaların başlamasından beri Doğu Guta’dan 14 bin 500’ü aşkın kişinin tahliye edildiği belirtildi.
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