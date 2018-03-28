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    Rus diplomatları sınır dışı eden ülkeler

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    İngiliz istihbaratına bilgi satan eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlenmesi gerekçesiyle İngiltere, ABD ve bir takım AB ülkesi Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin 'bu kaba tutumuna mutlaka yanıt vereceklerini' söyledi.

    Rus diplomatları sınırdışı eden ülkeler ile ilgili bilgiler, Sputnik’in hazırladığı infografikte.

    Etiketler:
    Rus diplomatlar, Sınırdışı, Yuliya Skripal, Sergey Skripal, AB, ABD, Rusya
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