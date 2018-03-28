Rus diplomatları sınır dışı eden ülkeler

Rus diplomatları sınırdışı eden ülkeler ile ilgili bilgiler, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
İngiliz istihbaratına bilgi satan eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlenmesi gerekçesiyle İngiltere, ABD ve bir takım AB ülkesi Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin 'bu kaba tutumuna mutlaka yanıt vereceklerini' söyledi.
Rus diplomatları sınırdışı eden ülkeler ile ilgili bilgiler, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
Uzmanlara göre, Doğu Akdeniz’de büyük doğalgaz yataklarının tespit edilmesi, bölgede devam eden çatışmaların alevlenmesine yol açtı. Yataklar için Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, İsrail, Lübnan ve Mısır mücadele ediyor. Zira dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinin çıkarları söz konusu.
Rusya’da 2017'de en fazla rağbet gören dış turizm noktaları açıklandı. TurStat’ın açıklamasına göre, geçen yıl Rus turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu.
Kimya uzmanı Profesör Doktor Leonid Rink, zehirli madde A-234'ü geliştirilen grubun üyelerinden biriydi. İngiliz yetkililer, eski Rus çifte ajan Sergey Skripal'e ve kızına yapılan saldırıda bu kimyasal silahın kullanıldığını iddia ediyor ve bu konuda doğrudan Rusya'yı suçluyor.
Rus Sukhoi şirketinin imal ettiği Su-27 uçağı, dünyanın en iyi savaş uçaklarından biri olarak kabul ediliyor.
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