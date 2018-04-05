İskender operasyonel ve taktik füze sistemi hakkında bilinmesi gerekenler

İngiliz istihbaratına bilgi satan eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlenmesi gerekçesiyle İngiltere, ABD ve bazı AB ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. Rusya buna karşılık ilk aşamada Washington'ın sınır dışı edeceği sayıda diplomatı ülkeden gönderecek.