İskender operasyonel ve taktik füze sistemi hakkında bilinmesi gerekenler

Sputnik, hazırladığı infografikte İskender füze sisteminin tarihi ve özelliklerini anlatıyor.
İskender operasyonel ve taktik füze sistemi, Rusya kara kuvvetlerinin ana silahlarından biri.
Sputnik, hazırladığı infografikte İskender füze sisteminin tarihi ve özelliklerini anlatıyor.
Türk Akımı, Rusya'dan Karadeniz üzerinden Türkiye'ye uzanıyor. İlk hat Türkiye'nin ihtiyaçları için kullanılacak, diğer hattın da Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması öngörülüyor.
Bu yaz Rusya'nın 11 şehrinde düzenlenecek Dünya Kupası yaklaşırken, Sputnik de Dünya Kupası tarihinin maskotlarını infografikte topladı.
Ünlü Vietnamlı tasarımcı Quang Huy, Rus mimarisi ve Rus halk sanatındaki desen ve bezemelerin kullanıldığı bir geleneksel Vietnam giysisi ao dai koleksiyonu çıkardı.
İngiliz istihbaratına bilgi satan eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlenmesi gerekçesiyle İngiltere, ABD ve bazı AB ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. Rusya buna karşılık ilk aşamada Washington'ın sınır dışı edeceği sayıda diplomatı ülkeden gönderecek.
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