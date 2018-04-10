Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler

Türk turistlerin tercih ettiği ülkeler ve 2016 yılına göre yaşanan değişiklikler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Türkiye'de 2017'de en fazla rağbet gören dış turizm noktaları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, son iki yılda Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği turizm noktaları olarak Gürcistan, Yunanistan ve Bulgaristan başı çekiyor.
Türk turistlerin tercih ettiği ülkeler ve 2016 yılına göre yaşanan değişiklikler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Yeni Şafak gazetesinin haberinde, Türkiye ile Rusya arasında Kornet tipi tanksavar füze sistemlerinin Ankara’ya olası sevkiyatına ilişkin görüşmeler yapıldığı ileri sürüldü.
Proje 636.3 kapsamında üretilen Rus menşeili yeni dizel-elektrikli denizaltılarına, benzeri görülmemiş düşük ses çıkarma özelliği nedeniyle Batı’da ‘Okyanustaki kara delikler’ adı verildi.
İskender operasyonel ve taktik füze sistemi, Rusya kara kuvvetlerinin ana silahlarından biri.
Türk Akımı, Rusya'dan Karadeniz üzerinden Türkiye'ye uzanıyor. İlk hat Türkiye'nin ihtiyaçları için kullanılacak, diğer hattın da Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması öngörülüyor.
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