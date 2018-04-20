Suriye'deki güç dengesi

Türkiye'de 2017'de en fazla rağbet gören dış turizm noktaları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, son iki yılda Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği turizm noktaları olarak Gürcistan, Yunanistan ve Bulgaristan başı çekiyor.