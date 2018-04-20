Suriye'deki güç dengesi

Sputnik'in hazırladığı infografik, Suriye topraklarındaki güncel durumu gözler önüne seriyor.
Son dönemde Suriye'de başta Doğu Guta bölgesinin hükümet güçleri tarafından militanlardan temizlenmesi olmak üzere ülkedeki güç dengesini etkileyen birçok önemli gelişme yaşandı.
Sputnik'in hazırladığı infografik, Suriye topraklarındaki güncel durumu gözler önüne seriyor.
Türkiye'de 2017'de en fazla rağbet gören dış turizm noktaları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, son iki yılda Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği turizm noktaları olarak Gürcistan, Yunanistan ve Bulgaristan başı çekiyor.
Yeni Şafak gazetesinin haberinde, Türkiye ile Rusya arasında Kornet tipi tanksavar füze sistemlerinin Ankara’ya olası sevkiyatına ilişkin görüşmeler yapıldığı ileri sürüldü.
Proje 636.3 kapsamında üretilen Rus menşeili yeni dizel-elektrikli denizaltılarına, benzeri görülmemiş düşük ses çıkarma özelliği nedeniyle Batı’da ‘Okyanustaki kara delikler’ adı verildi.
İskender operasyonel ve taktik füze sistemi, Rusya kara kuvvetlerinin ana silahlarından biri.
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