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    2018'in ilk çeyreğinde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi

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    Rusya ile Türkiye arasında 2018'in Ocak-Mart döneminde gerçekleşen dış ticaret hacmi, bir önceki yılın göstergelerine göre neredeyse iki kat artış gösterdi.

    İhracat ve ithalat göstergeleriyle iki ülke arasındaki ticaret hacmine dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.

    Etiketler:
    Türkiye, Rusya
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    2018'in ilk çeyreğinde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
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