2018'in ilk çeyreğinde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi

İhracat ve ithalat göstergeleriyle iki ülke arasındaki ticaret hacmine dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Rusya ile Türkiye arasında 2018'in Ocak-Mart döneminde gerçekleşen dış ticaret hacmi, bir önceki yılın göstergelerine göre neredeyse iki kat artış gösterdi.
İhracat ve ithalat göstergeleriyle iki ülke arasındaki ticaret hacmine dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Kendinden tahrikli karadan havaya uçaksavar füze kompleksi Pantsir-S1, tüm modern hava saldırı araçlarına karşı yakın mesafeli koruma sağlamak amacıyla geliştirildi.
NATO kod adı SA-22 Greyhound olan Pantsir-S1, kendinden tahrikli karadan havaya uçaksavar füze kompleksidir. Tüm modern hava saldırı araçlarına karşı yakın mesafeli koruma sağlamak amacıyla geliştirilen Pantsir-S1, savunulan hedeflerini kara ve deniz tehditlerine karşı koruma kapasitesine de sahiptir.
1920-21’li yıllarda Gelibolu’da ölen Ruslar anısına yapılan anıtın görkemli açılış töreninin üzerinden tam 10 yıl geçti. Türkiye’de bu yıl 10 yıl önce olduğu gibi, bir kez daha dönemin trajik olaylarının anısına bir etkinlik düzenlenecek.
Yevgeniy Dragunov’un tasarımı otomatik keskin nişancı tüfeği Dragunov (SVD), Rus ordusunun envanterinde 55 yıldır var ve yerini alabilecek herhangi bir tüfek henüz yok. Döneminin efsanesi bu silah devrim yaratmış ve dünya çapında askeri operasyon taktiklerini etkilemişti.
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