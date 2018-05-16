Türk vatandaşlarının dış politika eğilimleri

Araştırma sonuçlarının detayları Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Optimar araştırma danışma şirketinin gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçlarına göre, Türk vatandaşlarının büyük kısmı, Rusya ile yakınlaşmaya destek veriyor ve Batı'nın Suriye'deki operasyonlarına karşı çıkıyor.
Araştırma sonuçlarının detayları Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Rusya ile Türkiye arasında 2018'in Ocak-Mart döneminde gerçekleşen dış ticaret hacmi, bir önceki yılın göstergelerine göre neredeyse iki kat artış gösterdi.
Kendinden tahrikli karadan havaya uçaksavar füze kompleksi Pantsir-S1, tüm modern hava saldırı araçlarına karşı yakın mesafeli koruma sağlamak amacıyla geliştirildi.
NATO kod adı SA-22 Greyhound olan Pantsir-S1, kendinden tahrikli karadan havaya uçaksavar füze kompleksidir. Tüm modern hava saldırı araçlarına karşı yakın mesafeli koruma sağlamak amacıyla geliştirilen Pantsir-S1, savunulan hedeflerini kara ve deniz tehditlerine karşı koruma kapasitesine de sahiptir.
1920-21’li yıllarda Gelibolu’da ölen Ruslar anısına yapılan anıtın görkemli açılış töreninin üzerinden tam 10 yıl geçti. Türkiye’de bu yıl 10 yıl önce olduğu gibi, bir kez daha dönemin trajik olaylarının anısına bir etkinlik düzenlenecek.
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