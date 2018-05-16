Türk vatandaşlarının dış politika eğilimleri

1920-21’li yıllarda Gelibolu’da ölen Ruslar anısına yapılan anıtın görkemli açılış töreninin üzerinden tam 10 yıl geçti. Türkiye’de bu yıl 10 yıl önce olduğu gibi, bir kez daha dönemin trajik olaylarının anısına bir etkinlik düzenlenecek.