Avrupa ülkelerinin Rus gazına bağımlılığı

Avrupa ülkelerindeki yıllık gaz kullanım miktarı ve Rusya'dan ithal edilen gaz hacmine dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Gazprom ve Avrupa doğalgaz üreticilerinin 2016 yılı verilerine göre, Rusya, Avrupa'nın gaz piyasasının üçte birinden fazlasında pay sahibi.
Avrupa ülkelerindeki yıllık gaz kullanım miktarı ve Rusya'dan ithal edilen gaz hacmine dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Türk medyasına göre, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasını bahane eden Washington, üretim ortağı olmasına rağmen Ankara'yı F-35 projesinden dışlama kararı aldı. ABD'nin bu hamlesine karşı Türkiye'den 'Karşılığını veririz' açıklaması geldi.
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği'nin açıkladığı nihai seçim sonuçlarına göre, seçimin galibi olan Şii lider Mukteda es Sadr'ın desteklediği Sairun Koalisyonu 329 sandalyeli mecliste 54 sandalye kazanarak birinci oldu.
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