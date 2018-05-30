Avrupa ülkelerinin Rus gazına bağımlılığı

Türk medyasına göre, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasını bahane eden Washington, üretim ortağı olmasına rağmen Ankara'yı F-35 projesinden dışlama kararı aldı. ABD'nin bu hamlesine karşı Türkiye'den 'Karşılığını veririz' açıklaması geldi.