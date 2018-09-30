Suriye'de durum

Suriye'deki güncel durum, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon sonuçları ve Ateşkesi İzleme Merkezi'nin yürüttüğü çalışmalara dair ayrıntılı bilgiler, Sputnik'in sunduğu infografikte.
30 Eylül, Rusya'nın Suriye'de operasyonlara başlamasının yıldönümü. 2015'te Rusya'nın Suriye topraklarında hava operasyonlarına başlaması savaşın kaderini tamamen değiştirip haritadaki görüntünün Suriye hükümet güçleri lehine dönmesini sağlamayı başardı.
Suriye'deki güncel durum, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon sonuçları ve Ateşkesi İzleme Merkezi'nin yürüttüğü çalışmalara dair ayrıntılı bilgiler, Sputnik'in sunduğu infografikte.
Makedonya’da 30 Eylül'de Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununu çözen anlaşmaya ilişkin referandum yapılacak. Makedonya sorununun tarihçesi, anlaşmanın şartları ve yapılacak referanduma dair bilgiler, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
Yunanistan'a göç devam ediyor. Sputnik, Midilli'ye giderek Moria kampının yöneticileri, uluslararası yardım örgütlerinin temsilcileri, ada sakinleri ve mültecilerle konuştu, Ege Denizi adalarında patlak veren sığınmacı krizinin nedenlerini anlamaya çalıştı.
Mars'a mı gitmek istiyorsunuz? Öyleyse bu yolculuğunuzda size, yakın dostlarınızın dışında, bağışıklık yetmezliği, demans, hatta löseminin eşlik etme ihtimaline hazır olun.
17 Eylül'de Suriye'deki Hmeymim üssü yakınlarında 14 askerle birlikte radardan kaybolan Rus İl-20 tipi uçağı Suriye ordusunun S-200 savunma sisteminden fırlatılan bir füzeyle vuruldu.
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