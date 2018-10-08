Azerbaycan yapımı ateşli silahlar

Azerbaycan yapımı en iyi ateşli silahların teknik özellikleri, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
Azerbaycan yapımı silahlar, dünyanın önde gelen savunma sanayii fuarlarında sergileniyor.
Azerbaycan yapımı en iyi ateşli silahların teknik özellikleri, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
"Benim adım Jaklin. Babam Suriyeli, annem Rus, bu nedenle hayatımın büyük bölümü iki ülkede yaşıyorum". Hem Rusya’yı hem Suriye’yi vatanı olarak gören 26 yaşındaki Jaklin, 3 yıl sonra Suriye’ye döndü ve kâh hüzün kâh sevinç yüklü izlenimlerini Sputnik’le paylaştı.
Makedonya’da 30 Eylül'de Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununu çözen anlaşmaya ilişkin referandum yapılacak. Makedonya sorununun tarihçesi, anlaşmanın şartları ve yapılacak referanduma dair bilgiler, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
Yunanistan'a göç devam ediyor. Sputnik, Midilli'ye giderek Moria kampının yöneticileri, uluslararası yardım örgütlerinin temsilcileri, ada sakinleri ve mültecilerle konuştu, Ege Denizi adalarında patlak veren sığınmacı krizinin nedenlerini anlamaya çalıştı.
Mars'a mı gitmek istiyorsunuz? Öyleyse bu yolculuğunuzda size, yakın dostlarınızın dışında, bağışıklık yetmezliği, demans, hatta löseminin eşlik etme ihtimaline hazır olun.
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