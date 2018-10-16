Ortadoğu'da tatlı su rezervleri

Tamamen ikame edilemeyen bir kaynak olan su, yaşayan bütün canlılar için en önemli doğal kaynaklardan biridir. Son 20 yıl içinde artan insan nüfusu ve bunun sonucu olarak artan su talebi küresel bir su krizini gündeme getirmiştir. Bunun yanı sıra, hızla artan dünya nüfusu ve su talebiyle birlikte ekonomik, politik ve çevresel konulardaki mücadeleler ve çekişmeler çok daha yaygın ve ciddi boyutlara ulaşmıştır. BM verilerine göre, 2050 yılına doğru dünya genelinde sürekli su sıkıntısı çeken kişi sayısı 4 milyarı aşmış olacak. Özellikle Ortadoğu bölgesinde gündemini oluşturan su sorunu ile ilgili bilgiler, Sputnik’in hazırladığı infografikte.