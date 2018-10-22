Rusya karşıtı yaptırımlar ve uluslararası ticaret

Rusya karşıtı yaptırımların uluslararası ticaret üzerindeki etkisi, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
Uzmanların değerlendirmelerine göre, 2014 yılında ABD tarafından yürürlüğe konulan Rusya karşıtı yaptırımlar amaçlarına ulaşmadıkları gibi onları uygulayan ülkelerin ekonomilerine de ciddi şekilde zarar verdi. 2013-2017 yıllarında toplam ticaret hacminin yüzde 40.25 oranında azaldığı belirtildi.
Rusya karşıtı yaptırımların uluslararası ticaret üzerindeki etkisi, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
İspanyol savaş ressamı Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, 29 Eylül'de Rus askerleri ile birlikte Suriye'ye gitti. Sanatçının elinde, tüfek yerine daha korkunç bir şey, eskiz defteri var...
Tamamen ikame edilemeyen bir kaynak olan su, yaşayan bütün canlılar için en önemli doğal kaynaklardan biridir. Son 20 yıl içinde artan insan nüfusu ve bunun sonucu olarak artan su talebi küresel bir su krizini gündeme getirmiştir.
Tunus'un güneydoğusundaki Matmata şehrindeki bazı mekanlarda, 'Yıldız Savaşları' (Star Wars) serisinin Yeni Bir Umut isimli 4. bölümünün çekimleri yapılmış, şehirdeki bir ev ise hikayenin baş karakterlerinden olan Luke Skywalker'in evi olarak kullanılmıştı. Sputnik, sizleri Tunus'un bu gizemli şehri ziyaret etmeye davet ediyor.
İsrail F-16'larının Suriye'de 15 mürettebatlı Rus İl-20 uçağının düşürülmesine neden olmasının ardından Rusya, askerlerinin güvenliğini arttırmak için Suriye'ye S-300 sevkiyatı gerçekleştirdi.
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