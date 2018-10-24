Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?

Rusya, yabancı öğrencilerin Rusya'da ücretsiz ve burslu üniversite eğitimi için her yıl 15 bin kontenjan ayırıyor. Yabancı uyruklu kişilerin yanı sıra Rusya Federasyonu vatandaşı olmayan ve yurtdışında yaşayan Rus vatandaşları da Rusya'da eğitim alabiliyor. Yükseköğrenim için gereken belgeler ve burs başvuruları Russia.study sitesinden yapılıyor.