Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?

Rusya'daki üniversitelerde eğitim görmek isteyenler için ayrıntılı bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Rusya, yabancı öğrencilerin Rusya'da ücretsiz ve burslu üniversite eğitimi için her yıl 15 bin kontenjan ayırıyor. Yabancı uyruklu kişilerin yanı sıra Rusya Federasyonu vatandaşı olmayan ve yurtdışında yaşayan Rus vatandaşları da Rusya'da eğitim alabiliyor. Yükseköğrenim için gereken belgeler ve burs başvuruları Russia.study sitesinden yapılıyor.
Rusya'daki üniversitelerde eğitim görmek isteyenler için ayrıntılı bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Uzmanların değerlendirmelerine göre 2014 yılında ABD tarafından yürürlüğe konulan Rusya karşıtı yaptırımlar amaçlarına ulaşmadıkları gibi onları uygulayan ülkelerin ekonomilerine de ciddi şekilde zarar verdi. 2013-2017 yıllarında toplam ticaret hacminin yüzde 40.25 oranında azaldığı belirtildi.
İspanyol savaş ressamı Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, 29 Eylül'de Rus askerleri ile birlikte Suriye'ye gitti. Sanatçının elinde, tüfek yerine daha korkunç bir şey, eskiz defteri var...
Tamamen ikame edilemeyen bir kaynak olan su, yaşayan bütün canlılar için en önemli doğal kaynaklardan biridir. Son 20 yıl içinde artan insan nüfusu ve bunun sonucu olarak artan su talebi küresel bir su krizini gündeme getirmiştir.
Tunus'un güneydoğusundaki Matmata şehrindeki bazı mekanlarda, 'Yıldız Savaşları' (Star Wars) serisinin Yeni Bir Umut isimli 4. bölümünün çekimleri yapılmış, şehirdeki bir ev ise hikayenin baş karakterlerinden olan Luke Skywalker'in evi olarak kullanılmıştı. Sputnik, sizleri Tunus'un bu gizemli şehri ziyaret etmeye davet ediyor.
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