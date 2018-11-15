2018 yılının ocak-eylül aylarında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi ile ilgili detaylar, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2018 yılının ocak-eylül aylarında yüzde 25.9 oranında büyüdü. Ayrıca geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırınca Türkiye'nin, Rusya'nın ithalat yaptığı ülkeler arasında 20. sıradan 12'ye yükseldiği görüldü.
2018 yılının ocak-eylül aylarında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi ile ilgili detaylar, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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