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    2018 yılının ocak-eylül aylarında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi

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    Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2018 yılının ocak-eylül aylarında yüzde 25.9 oranında büyüdü. Ayrıca geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırınca Türkiye'nin, Rusya'nın ithalat yaptığı ülkeler arasında 20. sıradan 12'ye yükseldiği görüldü.

    2018 yılının ocak-eylül aylarında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi ile ilgili detaylar, Sputnik'in hazırladığı infografikte.

    Etiketler:
    Ticaret hacmi, 2018, Türkiye, Rusya
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    2018 yılının ocak-eylül aylarında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
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