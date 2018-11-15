2018 yılının ocak-eylül aylarında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi

Tokyo'ya gitmeyi mi düşünüyorsunuz? Şehir efsanelerine göre kentte hayaletlerin bulunduğu 30 yer var. Geceleri bu yerlerde yürekleri parçalayan çığlıklar duyuluyor ve belli belirsiz silüetler görülüyor. Sputnik'in muhabirleri Tokyo'daki en korkunç 5 yeri ziyaret etti. Kente gidip gitmeyeceğinize, bundan sonra siz karar verin.