Rusya'nın yurt dışındaki askeri üsleri ve barış gücü misyonları

Nüfusun maddi ve kültürel ihtiyaçlarında son yıllarda görülen değişikliklere rağmen en çok harcamaların yapıldığı sektör, gıda sektörü. Bununla birlikte ailelerin bütçelerinde böyle harcamaların oranları, Avrupa ülkelerinde önemli ölçüde farklılaşıyor. Bu fark, insanların yaşam seviyesinin eşit olmamasından kaynaklanıyor.