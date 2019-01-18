Rusya'nın yurt dışındaki askeri üsleri ve barış gücü misyonları

Rusya’nın yurt dışındaki askeri üsleri ve barış gücü misyonlarına dair bilgiler, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
Global Firepower sitesinin verilerine göre, şu an itibariyle Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri birlikler 17 ülkede bulunuyor. Rusya’nın askeri üslerinin ise 9 ülkede yer aldığı belirtildi.
Rusya’nın yurt dışındaki askeri üsleri ve barış gücü misyonlarına dair bilgiler, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
Nüfusun maddi ve kültürel ihtiyaçlarında son yıllarda görülen değişikliklere rağmen en çok harcamaların yapıldığı sektör, gıda sektörü. Bununla birlikte ailelerin bütçelerinde böyle harcamaların oranları, Avrupa ülkelerinde önemli ölçüde farklılaşıyor. Bu fark, insanların yaşam seviyesinin eşit olmamasından kaynaklanıyor.
Rusya'da 6 yıl nükleer enerji alanında eğitim görüp Türkiye'ye dönen ve Akkuyu Nükleer AŞ'nin Ankara'daki Merkez Ofisi'nde çalışan ilk mezunlar yakında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmaya başlayacak.
2018 yılında bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında öne çıkanlar Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Stratejik ortaklığın temelleri sağlamlaştırıldı, Suriye'de tünelin sonunda ışık göründü.
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