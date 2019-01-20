Trump'ın Ortadoğu politikası: 2 yılda neler yaşandı?

Geçen 2 yılda ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu politikası sonucu bölgede yaşananlar, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasının üzerinden tam iki yıl geçti. Trump, seçim öncesindeki bir konuşmasında seleflerinin Ortadoğu politikalarını eleştirerek gelecekte ABD'nin bölgenin hayatına müdahalesini azaltma sözü vermişti.
Geçen 2 yılda ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu politikası sonucu bölgede yaşananlar, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
Global Firepower sitesinin verilerine göre, şu an itibariyle Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri birlikler 17 ülkede bulunuyor. Rusya’nın askeri üslerinin ise 9 ülkede yer aldığı belirtildi.
Nüfusun maddi ve kültürel ihtiyaçlarında son yıllarda görülen değişikliklere rağmen en çok harcamaların yapıldığı sektör, gıda sektörü. Bununla birlikte ailelerin bütçelerinde böyle harcamaların oranları, Avrupa ülkelerinde önemli ölçüde farklılaşıyor. Bu fark, insanların yaşam seviyesinin eşit olmamasından kaynaklanıyor.
Rusya'da 6 yıl nükleer enerji alanında eğitim görüp Türkiye'ye dönen ve Akkuyu Nükleer AŞ'nin Ankara'daki Merkez Ofisi'nde çalışan ilk mezunlar yakında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmaya başlayacak.
2018 yılında bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında öne çıkanlar Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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