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    Türkiye ile Suriye arasındaki Adana Mutabakatı

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    Dikkatler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından hatırlattığı Adana Mutabakatı'nda. Türkiye ile Suriye arasında terörle mücadele konusunda 1998 yılında imzalanan anlaşma, üzerinden geçen 21 yılın ardından yeniden gündeme gelmiş oldu.

    Yürürlükte olan bu mutabakatın uygulanmasının Türkiye ve Suriye'nin resmi temas kurmasını sağlayıp sağlamayacağı ve sonuçlarının ne olabileceği de merak konusu oldu. Adana Mutabakatı'na dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.

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    Etiketler:
    Adana Mutabakatı, YPG/DSG, DSG/YPG, DSG, YPG, PKK, Suriye, Türkiye, Rusya
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    Türkiye ile Suriye arasındaki Adana Mutabakatı
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