Türkiye ile Suriye arasındaki Adana Mutabakatı

Sosyal medyadaki #10yearschallenge akımıyla, kullanıcılar fotoğraflarını paylaşarak 2009’dan 2019’a hayatlarında nelerin değiştiğini anlatıyorlar. Birçok siyasetçi ve ünlünün de dahil olduğu bu akıma Rusya’yı da dahil ederek, ülkedeki bazı yerlerin son 10 yılda nasıl değiştiğini fotoğraflarla sunuyoruz.