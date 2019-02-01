Dünyanın en ucuz benzini hangi ülkede?

Globalpetrolprices internet sitesi, dünyada benzin fiyatlarına dair verileri yayınladı. Buna göre, dünya genelinde ortalama benzin fiyatı 1.09 doları buluyor. Sitede yayınlanan verilerde benzinin en ucuz olduğu 30 ülke listesinde zirveye Venezüella otururken, en pahalı ülke ise Zimbabve oldu.