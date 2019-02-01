Dünyanın en ucuz benzini hangi ülkede?

Dünyada benzin fiyatlarına dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Globalpetrolprices internet sitesi, dünyada benzin fiyatlarına dair verileri yayınladı. Buna göre, dünya genelinde ortalama benzin fiyatı 1.09 doları buluyor. Sitede yayınlanan verilerde benzinin en ucuz olduğu 30 ülke listesinde zirveye Venezüella otururken, en pahalı ülke ise Zimbabve oldu.
Dünyada benzin fiyatlarına dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Dikkatler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından hatırlattığı Adana Mutabakatı'nda. Türkiye ile Suriye arasında terörle mücadele konusunda 1998 yılında imzalanan anlaşma, üzerinden geçen 21 yılın ardından yeniden gündeme gelmiş oldu.
2018'de Rusya ve Türkiye, ikili ilişkilerde olduğu kadar Ortadoğu’daki sorunların çözümü konusunda da önemli anlaşmalara imza atmayı başardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin geçen yıl toplamda 26 kez görüştü.
Rusya, ABD tarafından INF tartışmalarının odak noktası haline getirilen 9M729'u yabancı askeri ataşelerin de katıldığı bir brifingde ilk kez tanıttı.
Venezüella'da geçen hafta yaşanan darbe girişiminin ardından dünyanın farklı ülkeleri değişik tepkiler verdi. ABD, AB ve bazı Orta Amerika ülkeleri darbe sonrası muhalefet lideri Guaido’yu devlet başkanı olarak tanıdıklarını söylerken Türkiye, Rusya ve İran gibi bazı ülkeler, seçilmiş devlet başkanı Maduro'nun yanında saf tuttu.
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