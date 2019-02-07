Kuril Adaları sorunun tarihçesi

Pasifik Okyanusunda bulunan ve Iturup, Kunaşir, Şikotan ve Habomai adalarından oluşan Kuril Adaları'nın aidiyet tartışması, Rusya ile Japonya arasında 70 yılı aşkın bir süredir devam eden anlaşmazlığa neden oldu.

Rusya ve Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Ruslar tarafından Kuril adaları, Japonya tarafından Kuzey Bölgeleri olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle resmi bir barış anlaşması imzalayamadı. Ocak 2019'de Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmelerin sonucunda tarafların barış anlaşması müzakerelerini sürdürme niyetlerini dile getirdi. Kuril Adaları tartışmasının tarihçesi ve adalara dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.